Hoe Kompany drie weken geleden bij Michael Verschueren thuis zijn ja-woord gaf aan Anderlecht PJC/MJR/SK/KTH

20 mei 2019

12u30 6 RSC Anderlecht Straffe stunt van Anderlecht, dat gisteren Vincent Kompany voor de komende drie jaar haalde als speler-coach. Een heuse coup van paars-wit, waaraan heel wat werk aan vooraf is gegaan en uitmondde in een vergadering bij Michael Verschueren thuis.

Drie weken geleden gaf Kompany, bij Verschueren thuis, zijn ja-woord aan Anderlecht. “Dat moment ga ik nooit vergeten”, aldus Coucke. Verschueren, die verwacht dat Kompany doorgaat bij de Rode Duivels tot het EK in 2020, evenmin: “Vincent is de juiste man op de juiste plaats. Hij is een stuk van ons verleden, maar ook onze toekomst.” Coucke vult aan: “Zijn analyses maakten indruk, dit heeft alles om te slagen. De terugkeer van ­Vincent is een verrijking voor gans het ­Belgische voetbal. (grijnst) Met voor Anderlecht liefst zo snel mogelijk ­succes.

Voor het geld moet Kompany het in elk geval niet doen - dan was hij ­beter in Azië of de woestijn gaan spelen. “Dit is voor Vincent niet de meest interessante deal”, lacht Coucke, die van Kompany wellicht wel de bestbetaalde coach in de clubgeschiedenis maakt. “En voor ons is het niet de goedkoopste, maar eigenlijk hebben we in deze niet zozeer over de centen gepraat.” Des te meer over RSCA 2.0, zegt Ver­schueren: Ons project spreekt hem nu eenmaal aan.”

Wat daarnaast meespeelde: het idee dat Kompany trainer kon ­worden. Hij wil een missie vervullen: wereldtop worden als T1. Naar het voorbeeld van de Spanjaard Pep Guardiola, met wie hij sinds 2016 samenwerkte bij City. “Ik heb de afgelopen drie jaar zoveel geleerd van een ongelooflijke manager”, schreef Kompany op Facebook. “Guardiola bracht me de liefde voor het spel ­terug. Ik heb al zijn lessen geanalyseerd, bestudeerd en in me opgenomen. Manchester City speelt het voetbal dat ik wil spelen. Dat wil ik nu ook gaan overbrengen bij Anderlecht.”