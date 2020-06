Exclusief voor abonnees Hoe Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt de koers binnen RSCA én het Belgische voetbal wil veranderen: “Transfers zijn een vorm van mensenhandel” Hans Vandeweghe

28 juni 2020

06u30

Bron: De Morgen 0 Anderlecht Waarom stapt een jonge vader, voorzitter van een van de grootste Vlaamse sportbonden én van de VDAB, in het wespen­nest van het voetbal en wordt CEO van het uitgewoonde Royal Sporting Club Anderlecht? “Om mijn club er bovenop te helpen en het voetbal van binnenuit te veranderen”, zegt Karel Van Eetvelt (54) in een interview met De Morgen. In alles wat hij doet, zit naar eigen zeggen een stukje maatschappelijk engagement. “Dat ik daarmee uitgelachen word? Daar trek ik mij geen ballen van aan."

Toen Karel Van Eetvelt eind december een eerste keer van Wouter Vandenhaute hoorde dat die in hem de nieuwe CEO van Anderlecht zag, belde hij een gemeenschappelijke kennis, een grote naam in de topsport.

“Een half uur hakte hij in op het voetbal. Niks deugde aan die sport, aan het hele voetbal­bestel, het was alleen kommer en kwel. Nadat hij uitgeraasd was, zei ik: ‘Boodschap begrepen, ik blijf daar beter weg.’ Weet je wat die zei? ‘Neen, je moet het doen. Niet slecht dat iemand als jij daar in stapt.”

