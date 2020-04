HLN RETRO. Kompany, die vandaag 34 wordt, in interview als bijna 18-jarige: “Voetballen zonder drukte, anoniem blijven, dàt zou ik liefst doen” Rudy Nuyens

10 april 2020

13u21 1 Anderlecht Vincent Kompany blaast vandaag 34 kaarsjes uit - evenveel als ‘zijn’ Anderlecht titels op het palmares heeft staan. Door de coronapandemie zit de verdediger thuis op zijn verjaardag. Maar zestien jaar geleden was dat wel even anders. Daags voor zijn achttiende verjaardag speelde Kompany toen de topper met Anderlecht tegen Standard. We haalden de babbel van onze journalist Rudy Nuyens met de jonge Kompany nog eens vanonder het stof en wat blijkt? Ook de jongvolwassen Vince the Prince verviel niet in clichés. Het integrale interview:

Wat betekent achttien worden voor jou?

Kompany: «Het overschrijden van een barrière, van adolescentie naar volwassenheid. Daar ben ik ook wel blij om.»

Je nieuwe profcontract bij Anderlecht gaat zaterdag in.

«Dat verandert niet veel. Ik leef nu al als een prof voor mijn sport. Ik ga het voetbal nu niet plots anders beleven.»

Ga je je verjaardag uitgebreid vieren?

«Ik ga niet te veel feesten. Een verjaardag vier ik met mijn familie, met een klein taartje, zoals altijd. Verjaardagsfeestjes organiseren was vroeger te duur voor ons, daarom is het ook nooit een traditie geworden.»

Wat wens je jezelf toe voor je verjaardag?

«Hetzelfde wat ik ook altijd met Kerstmis wens: dat mijn familie gezond mag blijven.»

En voor jezélf?

«Cadeaus krijgen, is voor mij echt niet belangrijk. Ik geef liever plezier aan mijn familie, aan de mensen rondom mij.»

Wat is je grote droom op je achttiende verjaardag? Naar een topclub gaan? Welke ploeg draagt je voorkeur weg?

«Mijn grote droom speelt zich af na mijn carrière. Dan wil ik veel tijd besteden aan al de mensen die me dierbaar zijn. De tijd die ik nu absoluut niet heb.»

Daar heb je zelf voor gekozen, door te voetballen én je studies te willen afmaken.

«Dat is een goeie keuze geweest. Door naar school te gaan, leid ik nog een beetje een normaal leven. Anders was de overgang nog groter geweest. Ik probeer dezelfde te blijven. Er is een verschil met een jaar geleden, maar het is niet hemelsbreed.»

Maar de manier waarop je leeft, moet wel veel van je vergen.

«Fysiek en mentaal is het soms heel moeilijk, maar ik kan daar alleen maar sterker van worden. Ik wil mezelf later niet verwijten dat ik kansen heb laten liggen.»

Normale jongens en meisjes van jouw leeftijd gaan veel uit.

«Ja, maar mijn vrienden weten waar mijn prioriteiten liggen. Dàt ze mijn vrienden zijn, volstaat voor mij. Ze weten ook wanneer ze me gerust moeten laten. Ze begrijpen dat ik niet mee kan gaan stappen.»

Zijn er dingen die je een jaar geleden wel kon doen en nu niet meer?

«Alles kan nog, maar sommige dingen zijn moeilijker. Gaan shoppen in de City2 in Brussel kan niet meer zoals een jaar geleden. Of naar de bioscoop gaan. Dat is niet alleen voor mij moeilijker, maar ook voor de vrienden die me vergezellen.»

Je kan die drukte om je heen missen als kiespijn, net als interviews, niet?

«Ik ben nogal timide. Ik voel me ook niet beter dan een ander, ik voel me geen ster. Voetballen zonder drukte eromheen, anoniem blijven, dàt zou ik liefst doen. Sommige dingen zijn vervelend, maar ik begrijp dat het er bijhoort.»

Wat doet het met een jongen van achttien dat zijn club een transfersom van 20 miljoen euro op zijn hoofd zet?

«Dat wist ik niet eens. (lacht) Maar nu begrijp ik de grapjes die de voorbije dagen in de kleedkamer gemaakt werden.»

Een halfjaar geleden verzekerde je iedereen dat je volgend seizoen nog voor Anderlecht zou spelen. Is dat nog steeds zo?

(lacht) «Als jullie me niet naar de uitgang van het stadion duwen, dan blijf ik.»