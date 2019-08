Hij vond de liefde in Eupen, zei ‘nee’ tegen Ajax en huilde voor KV Mechelen: wat u nog niet wist over Van Crombrugge DMM/YP

01 augustus 2019

07u30 0 Anderlecht Hendrik Van Crombrugge heeft zijn toptransfer bijna beet. De doelman van Eupen heeft een persoonlijk akkoord met Anderlecht, waar hij de concurrentie moet aangaan met Thomas Didillon voor een plaatsje achter Vincent Kompany en co. Hierbij enkele zaken die u wellicht nog niet wist over de 26-jarige Leuvenaar.

Debuut op zijn 18de bij STVV

Van Crombrugge debuteerde in de Jupiler Pro League in het shirt van STVV. Op zijn 18de mocht hij na blessures bij Bram Castro en Mark Volders als derde doelman starten in de partij tegen Racing Genk. Van Crombrugge kreeg op 9 september 2011 vier goals om de oren. STVV verloor de derby tegen Genk met 3-4. Thomas Buffel scoorde twee keer. De andere goals kwamen van de voet van Jelle Vossen en Daniel Töszer.

Láng wachten op clean sheet in 2016-2017

In de zomer van 2016 promoveert Van Crombrugge met Eupen naar de Jupiler Pro League. De promovendus overleeft het seizoen, maar slikt wel heel wat tegengoals. Van Crombrugge zou zijn eerste clean sheet pas diep in de reguliere competitie halen. Begin februari hield de doelman in het seizoen 2016-2017 voor het eerst de nul tegen AA Gent. Daarvoor moest hij 25 wedstrijden op rij een doelpunt slikken.

Vond de liefde in Eupen

Hij stond dus zes jaar in doel bij Eupen en ‘Am Kehrweg’ leerde hij al snel zijn vriendin Tanja kennen. Het stel woont intussen samen in Bekkevoort en heeft samen een zoontje, Matheo.

Één selectie voor Rode Duivels

Dat Eupen intussen enkele jaren naeen in de Jupiler Pro League overleeft, heeft het in grote mate te danken aan Van Crombrugge. Roberto Martínez beloonde hem afgelopen juni met een eerste selectie bij de Rode Duivels. Van Crombrugge was daarmee de eerste Rode Duivel uit de vaderlandse competitie sinds Matz Sels (Anderlecht). Spelen deed hij evenwel nog niet in het shirt van de nationale ploeg.

Zei in 2017 ‘nee’ tegen Ajax

Van Crombrugge kon in 2017 naar Ajax, maar paste voor een avontuur bij de club die afgelopen seizoen hoge ogen gooide in de Champions League. “Ik had een goed gesprek met Marc Overmars en Edwin Van Der Sar. Eupen had het bod van Ajax al aanvaard, ik moest enkel nog mijn handtekening zetten.” Maar de Leuvenaar weigerde. “Ze wilden me als tweede doelman. Mocht ik hebben getekend, zou ik veel meer hebben verdiend, maar ik zou zeker geen Rode Duivel geworden zijn. Ik heb dan ook nergens spijt van.”

Tranen met tuiten voor... KV Mechelen

In een interview met Sport/Voetbalmagazine een poos terug gaf het sluitstuk toe als kind fan te zijn geweest van KV Mechelen. “Ik heb veel familie die KV een warm hart toedraagt. Als kind was ik een fervent supporter van die club. Ik heb inderdaad tranen met tuiten gehuild toen Mechelen in 2003 failliet ging. Ik was toen acht jaar. Mijn vader woonde als kind op 500 meter van het stadion van Racing, maar ging naar Malinois, net als zijn vader. Ik ging met hem mee, vooral in derde en tweede klasse, tot ik zelf moest spelen.”

72

Volgens het populaire spel FIFA 19 is Van Crombrugge de op vier na beste doelman in de Jupiler Pro League. Onze landgenoot haalt een overall-score van 72. Guillermo Ochoa spant de kroon met een rating van 77.