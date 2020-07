Hij traint goed: Vanden Borre krijgt nog minstens enkele weken tijd om weer profvoetballer te worden PJC/SK

04 juli 2020

Het ziet ernaar uit dat Anderlecht Derrick Luckassen (25) nog een jaar zal huren van PSV. Alle partijen zijn hoopvol om eerstdaags een akkoord te bereiken. Vorig seizoen was Luckassen een betrouwbare pion bij RSCA, tot hij zich zwaar aan de knie blesseerde. De Nederlander was vanaf het begin zelf voorstander om in Brussel te blijven, een definitieve transfer was door de financiële beperkingen van paars-wit geen optie. Een huurdeal is voor de recordkampioen wel haalbaar. Voorin en achterin willen Peter Verbeke en Vincent Kompany er nog versterking bij op de vleugels. Vandaag werkt Anderlecht op Neerpede zijn eerste oefenwedstrijd af. Tegen Charleroi zijn er geen supporters of pers welkom omwille van corona. Paars-wit zal zo veel mogelijk spelers minuten gunnen. Mogelijk komt ook Anthony Vanden Borre in actie. Anderlecht geeft de rechtsachter nog minstens tot het einde van de voorbereiding de kans om weer profvoetballer te worden. Naar verluidt traint hij goed, hij boekt veel vooruitgang.

