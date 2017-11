Heynckes feliciteert Anderlecht met ingesteldheid: "Ze waren heel sterk vandaag" Redactie

00u04

Bron: Belga 0 AFP

Jupp Heynckes kwam op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League met Bayern München met 1-2 winnen op bezoek bij Anderlecht. Een gevleide zege waarbij alle doelpunten in de tweede helft vielen. De bezoekers mochten bij de rust dan ook meer dan tevreden zijn dat er nog 0-0 op het scorebord stond. "Ik moet Anderlecht feliciteren met de intensiteit en de gezonde agressiviteit waarmee ze aan de wedstrijd begonnen zijn", vertelde de 72-jarige Heynckes na de wedstrijd.

"In de eerste helft hadden we het knap lastig en gaven we vier goede mogelijkheden weg. Tijdens de pauze heb ik moeten bijsturen, want we waren niet geconcentreerd genoeg en verloren zo te veel ballen. Maar Anderlecht was heel sterk vandaag."