Het transferrapport van Van Holsbeeck: 114 miljoen winst, maar ook veel kritiek Niels Vleminckx

07 april 2018

11u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Na vijftien jaar als Anderlecht-manager is het rijk van Herman Van Holsbeeck (63) uit. Zijn transferpolitiek leek niet altijd een onverdeeld succes - zelfs al kreeg paars-wit in die tijd 253 miljoen euro binnen aan spelershandel, tegenover 139 miljoen uitgaven. Eén ding stond wel altijd vast: met Van Holsbeeck viel er altijd wel wat te beleven op de transfermarkt.

TOP 10 DUURSTE UITGAANDE TRANSFERS

Youri Tielemans (2017, Monaco, 25 miljoen)

Aleksandar Mitrovic (2015, Newcastle, 18 miljoen)

Romelu Lukaku (2011, Chelsea, 17 miljoen)

Chancel Mbemba (2015, Newcastle, 12 miljoen)

Dieumerci Mbokani (2013, Dinamo Kiev, 11 miljoen)

Vincent Kompany (2006, Hamburg, 10 miljoen)

Dennis Praet (2016, Sampdoria, 10 miljoen)

Steven Defour (2016, Burnley, 9 miljoen)

Lucas Biglia (2013, Lazio, 8,5 miljoen)

Mbark Boussoufa (2011, Anzhi, 8 miljoen)

TOP 10 DUURSTE INKOMENDE TRANSFERS

Nicolae Stanciu (2016, Steaua Boekarest, 8,2 miljoen)

Sven Kums (2017, Watford, 6,5 miljoen)

Steven Defour (2014, Porto, 6 miljoen)

Aleksandar Mitrovic (2013, Partizan, 5 miljoen)

Lukasz Teodorczyk (2017, Dinamo Kiev, 4,75 miljoen)

Kara Mbodj (2015, Racing Genk, 4,5 miljoen)

Mbark Boussoufa (2006, AA Gent, 4 miljoen)

Jan Polak (2007, Nürnberg, 3,5 miljoen)

Trezeguet (2015, Al Ahly, 3,5 miljoen)

Tom De Sutter (2009, Cercle Brugge, 3,1 miljoen)

TOTAAL TRANSFERUITGAVEN

139 miljoen

TOTAAL TRANSFEROPBRENGSTEN

253 miljoen

WINST/VERLIES OP TRANSFERMARKT

114 miljoen winst

Toptransfers

1. Lucas Biglia

Anderlecht dat de kapitein van de Argentijnse beloftenploeg koopt: Van Holsbeeck deed het in 2006. Vier titels later vertrok Biglia wel met migraine richting Lazio - voor 8,5 miljoen.

2. Dieumerci Mbokani

Apart geval: in 2007 nog gratis van Anderlecht naar Standard, in 2011 terug in het Astridpark en twee jaar later - na 47 goals - goed voor 11 miljoen euro van Dinamo Kiev.

3. Cheikhou Kouyaté

Transfervrij weggeplukt bij FC Brussels, paars-wit als middenvelder kampioen gemaakt en voor 7,5 miljoen naar West Ham vertrokken.

4. Nicolas Pareja

Eén van de vele Argentijnse veroveringen van Van Holsbeeck. Centrale verdediger, maar prachtige voetballer. Kon afbreken met fluwelen toets. Zijn transfer naar Espanyol leverde 5 miljoen op.

5. Aleksandar Mitrovic

Met dank aan supermakelaar Pini Zahavi cashte Van Holsbeeck een recordbedrag voor de club: Newcastle betaalde 18 miljoen. Mitrovic' tweede komst, op 31 januari 2018, was een pak minder succesvol. De transfer ging in extremis niet door.

6. Ahmed Hassan

Kostte enkel (een pak) tekengeld, en wat hij in de plaats liet zien, was bij momenten zinderend. Lui en niet al te snel, maar geniaal. Anderlecht-speler pur sang.

7. Matias Suarez

Trage starter bij Anderlecht – mooiweervoetballer en blessuregevoelig. Groeide uit tot publiekslieveling met zijn dribbels en goals. Verbrak eenzijdig zijn contract om terug te keren naar Belgrano.

8. Mbark Boussoufa

Ging op de bal staan tegen Genk. Meer uitleg is onnodig. Of toch: zijn transfer naar Anzhi leverde Anderlecht 8 miljoen.

9. Sofiane Hanni

Hier had ook Nicolas Frutos kunnen staan, maar terwijl die moest stoppen met voetballen, leverde Hanni bijna 6 miljoen winst op.

10. Milan Jovanovic

Bracht een heel hoog rendement. Na twee matchen was zijn Standard-label al onzichtbaar.

Floptransfers

1. Rafael Galhardo

Bij zijn aankomst 'de beste rechtsback van Brazilië' genoemd. Bleek het een middenvelder te zijn. En bovendien: totaal ongetalenteerd.

2. Nicolae Stanciu

De duurste inkomende transfer aller tijden van paars-wit: 8,2 miljoen. Was hoogstens een vijfde van die som waard.

3. Aruna Dindane

Van Holsbeeck verbrandde zich aan zijn eerste heftige uitgaande transferdossier. Aruna werd een toekomst bij Real Madrid voorspeld. Belandde bij Lens voor 3,5 miljoen.

4. Ronald Vargas

Publiekslieveling van Club Brugge die herstellend was van een gescheurde kruisband. Anderlecht betaalde 2,5 miljoen, hij haalde nooit meer zijn niveau.

5. Stéphane Badji

Meer dan 2 miljoen euro voor een man met vierkanten voeten - op vraag van Besnik Hasi. Miscast.

6. Sebastian De Maio

Kwam van Genoa voor 3 miljoen. Speelde 1 maand en 12 dagen voor Anderlecht, alvorens René Weiler hem met pek en veren buitenjaagde.

7. Nemanja Rnic

Moest concurreren met Wasyl, maar deed dat enkel op vlak van kaarten. Twee keer rood, waardoor Anderlecht in de Champions League verloor van BATE Borisov.

8. Dylan Lambrecth

Onbegrijpelijke transfer. Een dikkerd van 24 uit de amateurreeksen. Werd gehaald als dienst voor een makelaar.

9. Rolando

Eerlijk man. Zei op voorhand geen zin te hebben in een verhuur aan Anderlecht en liet dat ook zien.

10. Laurent Delorge en Marius Mitu

Mitu en Delorge speelden top bij Lierse, maar bleken achteraf betrokken te zijn in de zaak-Ye. Ontslagen op staande voet.