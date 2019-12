Het stormde in Anderlecht na bekerexit, Marc Coucke trok fel van leer tegen sportief departement MJR

23 december 2019

08u53 3 Anderlecht Het heeft gestormd vrijdag in Anderlecht. Marc Coucke, donderdagavond na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge nog relatief mild, trok in Neerpede fel van leer tegen zijn sportief departement.

Niet zozeer de uitschakeling, wel de manier waarop was de voorzitter een doorn in het oog. “Té weinig inzet”, vond Coucke, maar ook te weinig spelers die progressie maken. De voorzitter had het niet alleen over de jonge jongens, ook over spelers als Vlap, Zulj en Roofe. “En dat is toch de verantwoordelijkheid van de technische staf”, vond hij.

Coucke eiste een reactie tegen Racing Genk. En die kwam er ook. Vlap, totaal onzichtbaar tegen Club Brugge - hij won niet één duel - stond in de basis. Onverwacht en dus ook ondenkbaar dat hij met twee goals tegen Genk de matchwinnaar zou worden... Ook Kompany startte tegen Genk. Twee wedstrijden in vier dagen? Als dat maar goed komt. Maar in de wedstrijd van de laatste kans op PO 1 wilde de kapitein toch nog maar eens een risico nemen. Kompany hield het de hele wedstrijd vol, de eerste keer trouwens dat Anderlecht een wedstrijd wint met z’n kapitein de volle 90 minuten op het veld.

De felgeplaagde Anderlecht-fans konden eindelijk nog eens juichen. En ook bij bestuur en staf viel een diepe zucht van opluchting. Het wordt dan toch nog een gezellige kerst ten huize Coucke en Verschueren. Op vijf punten van de zesde plaats: Anderlecht doet weer mee voor play-off 1.