Het probleem-Trebel: zijn buikspieren Geen mentale zorgen voor Anderlecht-middenvelder, wél fysieke hinder Pieter-Jan Calcoen

04 september 2018

06u28 0 Anderlecht Bevestigd: er ís een probleem-Adrien Trebel (27). Niet mentaal, wel fysiek: de Anderlecht-middenvelder heeft last aan de buikspieren en haalt daardoor niet zijn niveau.

"De motor sloeg niet meer aan." Namen noemde Hein Vanhaezebrouck na het puntenverlies tegen Antwerp (1-1) niet, maar een béétje waarnemer wist dat de Anderlechtcoach naar zijn centrale middenveld wees. Mocht zich aangesproken voelen: Adrien Trebel, andermaal matig - tegen Club was het ook al magertjes. Je hoorde de fans zo denken: "Is dát onze grootverdiener?"

Trebels makelaar Nicolas Onissé, die samen met Mogi Bayat een dik contract voor Trebel bedong, zucht: "Decompressie? Grootheidswaanzin? Neen... Adrien is een superprof." Dat valt ook binnen Neerpede te horen. Trebel werkt zelfs harder na zijn verlenging: hij wil tonen dat hij de financiële inspanningen van het bestuur waard is. Alleen wil zijn lichaam momenteel niet mee.

Porto, Celtic en Hertha

Navraag leert ons dat de Fransman al twee weken sukkelt met de buikspieren. In de aanloop naar Antwerp zou Trebel zelfs geen drie keer op het oefenveld gestaan hebben, maar moest hij zich beperken tot individueel werk in de fitnesszaal. Naar verluidt kreeg hij zelfs een inspuiting om de aftrap te halen. Verre van ideale omstandigheden om topprestaties te leveren. Dat Trebel desondanks speelde, heeft in eerste instantie te maken met zijn eigen ingesteldheid - hij wil zijn ploegmaats niet in de steek laten. En dus gaf Hein twee keer toe aan Trebels vraag om te starten.

Maar waarom was Vanhaezebrouck dan zo streng voor Trebel? Simpel: het was voor de trainer een ontgoocheling om te zien dat zijn speler, ondanks de weinige trainingssessies, niet zijn gebruikelijke niveau haalde en hij zo niet kon winnen. De uithaal betekent niet dat er ruis op de relatie zit: voor Hein is Trebel samen met Sven Kums en Frank Boeckx, één van de drie aanvoerders, nog steeds onmisbaar (indien fit). Vandaar ook dat RSCA hem absoluut wilde houden. Er was interesse van Celtic, FC Porto en Hertha Berlijn, biedingen van 8 miljoen euro werden geweigerd.

Hoe dan ook is de blessure van Trebel niet zorgwekkend. Anderlecht meent dat de speler tijdens de interlandbreak volledig zal herstellen - de voorbije dagen voelde hij al beterschap in vergelijking met één week eerder. Bijgevolg moet hij klaar zijn voor het moeilijke tweeluik tegen Racing Genk en ex-club Standard en de belangrijke Europese verplaatsing naar Spartak Trnava.

Kums staat klaar

Mocht Trebel toch een terugslag kennen, dan is er tegen Genk wel een waardige vervanger: Sven Kums. Tegen Antwerp was hij nog niet fit genoeg om titularis te zijn na een heupblessure, maar in de entourage van de voormalige Gouden Schoen klinkt het dat Kums stilaan zijn beste vorm benadert. Vanhaezebrouck zal het graag horen: éindelijk wisselmogelijkheden als de motor hapert.