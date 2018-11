Het parcours van Saelemaekers bij Anderlecht: “Hij speelde vaak twee matchen na mekaar” Pieter-Jan Calcoen

23 november 2018

08u20 0 Anderlecht Tussen STVV en STVV. Op 16 februari op Stayen (1-0) leerden de RSCA-fans Alexis Saelemaekers (19) kennen. Een terugblik op zijn parcours: “Standard kwam te laat.”

“Ik heb gehuild, hoewel ik dat niet wilde. Maar het was te mooi...”

Weer komen de tranen mama Joelle in de ogen als ze terugdenkt aan 1 april. In minuut tachtig kreeg haar Alexis bij zijn vervanging tegen AA Gent een staande ovatie van het Astridpark. Anderhalve maand eerder had Saelemaekers al eens mogen invallen op Sint-Truiden, maar toen was Joelle er niet bij. “We dachten die dag zelfs niet dat Alexis het wedstrijdblad zou halen. Vanaf dan ging het snel.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN