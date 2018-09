Het moet komen van de jeugd: Saelemaekers en Amuzu oplossing voor gebrek aan creativiteit? PJC

23 september 2018

13u35 0 Anderlecht Amper negentien zijn ze, maar 't zijn de enigen met een béétje creativiteit. Alexis Saelemaekers en Francis Amuzu: de hoop van de Anderlecht-fans in deze bange dagen.

De RSCA-achterban is op oorlogspad. Op sociale media kreeg voorzitter Marc Coucke de ene na de andere boze tweet naar het hoofd geslingerd. Coucke bleef stil. De enige manier om de boel een tikje te kalmeren: winst tegen Standard de Liège.

U zou zich dan kunnen afvragen: kunnen de jonkies díe druk wel aan? Waarop Francis Amuzu: "Ik hou net van dit soort duels. We gaan winnen." Da's gesproken.

Toen manager Luc Devroe woensdagmiddag de nochtans terechte vraag terugkaatste - "Anderlecht-DNA? Zeg jíj eens wat dat is?" - hadden we eigenlijk Amuzu moeten aanhalen als voorbeeld. Of Alexis Saelemaekers: dat had zeker ook gekund.

Twee jeugdproducten met talent en een gezonde portie lef. Ze ontgoochelden niet in de malaise - Amuzu was op Trnava de beste man op het veld, Saelemaekers is een smaakmaker dit seizoensbegin. Dat is wat anders dan godbetert Knowledge Musona.

In het voetbal van Hein Vanhaezebrouck zijn de flanken cruciaal. Ook al is het een 'topper': het zou gerechtvaardigd zijn om zondag met Amuzu en Saelemaekers te beginnen. Ze brengen tenminste dreiging: via voorzetten, dribbels en diepgang. Da's een pak meer dan de rest.

Wie gaat het anders doen? Musona of Abazaj en Adzic - nog twee van die goeie aankopen, die zelfs fit niet mee mochten naar Slovakije - zeker en vast niet.

Anderlecht moet terugvallen op wat het zelf opgeleid heeft. Op zijn eigen waarden. Het is pijnlijk om vaststellen dat de transfers van Devroe niet beter zijn. Zelfs niet evenwaardig. "Ik ben alvast klaar", aldus Amuzu, tegen Trnava weer in de ploeg na ruim drie weken blessureleed. "Ik had last aan de mediale band van de knie, maar nu is het oké. Ook voor mij was het een verrassing dat ik mocht starten. De coach gelooft in mij." Niet meer dan terecht, vindt Vanhaezebrouck: "Francis toont elke training dat hij verdient om te spelen. Dan zet ik die jongens gewoon. Waarom niet? Het geldt ook voor Alexis."

Amuzu en Saelemaekers zijn spelers die op instinct voetballen. Amuzu leerde het in de zaal, waar hij naar verluidt een sensatie was. Saelemaekers is dan weer een vat vol energie: hij zou door een muur lopen. 't Is dat soort kerels dat Anderlecht nodig heeft. Gewoon, gáán.

Starter of joker?

Enige voorbehoud bij Amuzu: is hij al klaar om twee wedstrijden op zo een korte termijn af te werken? Hij knikte hevig van 'ja': "Twee dagen rust is voldoende." En als het niet om te starten is, dan heeft Vanhaezebrouck eindelijk nog eens een joker die naam waardig.

Maar Amuzu, koptelefoon nonchalant op het hoofd, wil meer: "Vorig seizoen kwam ik pas piepen, ik was nog een jeugdspeler. Nu is het anders: ik wil bevestigen en alles kapotspelen. Niet het minst tegen Standard: bij de jeugd was dat al mijn favoriete match. Ik wil bij elke toets beslissend zijn. Acties maken. Zoals tegen Trnava bij momenten lukte."

Saelemaekers start sowieso: hij was geschorst in Slovakije en fris. En is, net als Amuzu, in vorm.

Soms mislukken hun acties wel eens, maar ze probéren. En het lukt meer wel dan niet. Was iedereen maar zo bij Anderlecht tegenwoordig.

Het woord is aan Amuzu en Saelemaekers, zondagavond.

Wie had dat een jaar geleden gedacht?