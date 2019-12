Het is van moeten, maar Anderlecht heeft al meer dan 10 jaar geen goed bekerhuwelijk GVS

05 december 2019

12u11 0 Anderlecht Hoe ze het op Anderlecht ook draaien of keren, het bekerduel tegen Moeskroen wordt cruciaal om niet vóór Nieuwjaar al te moeten spreken van een compleet desastreus seizoen. Enig probleem: paars-wit heeft de laatste tijd geen goed huwelijk met de beker. De laatste eindzege dateert van 2008, de voorbije vier jaar werd niet eens de kwartfinales bereikt.

Frank Vercauteren wil er niets van weten dat het vanavond van móeten is. “Moeskroen cruciaal? Op welk vlak?” Maar hoe weinig de coach zich ook laat opjagen, het staat als een paal boven water dat Moeskroen straks voor de bijl móet.

Laat daar net het schoentje wringen, Anderlecht is helemaal geen bekerploeg. Het is al van 2008 geleden dat paars-wit kon vieren op de Heizel. U herinnert zich wellicht nog de knotsgekke finale tegen AA Gent die uiteindelijk eindigde op 2-3. Sindsdien de grote leegte en zelfs nog straffer: de voorbije vier jaar geraakte Anderlecht niet eens tot de kwartfinales. Union zorgde vorig jaar voor een Anderlechtse blamage door hen in de zestiende finales uit te schakelen, de drie jaren voordien (Standard in 2017/18, Charleroi in 2016/17 en Kortrijk in 2015/16) waren de achtste finales het eindstation. Dat is zowaar slechter dan de tegenstander van vanavond. De voorbije vier jaar haalde Moeskroen drie keer de achtste finales, éénmaal schopten ze het zelfs tot de kwartfinales.

In de elf jaar sinds de eindwinst van 2008, geraakte de Belgische recordkampioen slechts één keer tot in de finale. Vijf jaar geleden kreeg het Koning Boudewijnstadion een topaffiche tussen Anderlecht en Club Brugge, de grote concurrent ging in het absolute slot met de trofee aan de haal na een waanzinnig schot van Refaelov.

Anderlecht sinds de bekerwinst van 2008

2008-2009: uitgeschakeld in achtste finales door KV Mechelen

2009-2010: uitgeschakeld in kwartfinales door Cercle Brugge

2010-2011: uitgeschakeld in achtste finales door Westerlo

2011-2012: uitgeschakeld in achtste finales door Rupel Boom

2012-2013: uitgeschakeld in halve finales door Racing Genk

2013-2014: uitgeschakeld in achtste finales door Westerlo

2014-2015: finale verloren van Club Brugge

2015-2016: uitgeschakeld in achtste finales door Kortrijk

2016-2017: uitgeschakeld in achtste finales door Charleroi

2017-2018: uitgeschakeld in achtste finales door Standard

2018-2019: uitgeschakeld in zestiende finales door Union

