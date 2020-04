Het is rond: Anderlecht haalt keeperstrainer Ten Rouwelaar bij NAC PJC

30 april 2020

11u32 0 Anderlecht Done deal. Jelle ten Rouwelaar (39) van NAC komt Anderlecht versterken. RSCA heeft een akkoord op alle niveaus over de keeperstrainer.

Volgens Nederlandse collega’s is het een feit: Jelle ten Rouwelaar komt Anderlecht versterken, hij krijgt een contract voor onbepaalde duur. Ten Rouwelaar heeft veel ervaring. In de aanvangsjaren van zijn profcarrière was hij telkens in korte periodes aan de slag bij achtereenvolgens Emmen, PSV, FC Groningen, Twente, Zwolle, FC Eindhoven en Austria Wenen. In 2007 trok hij naar NAC Breda, waar hij uitgroeide tot de vaste nummer één. Hij bleef de club trouw tot zijn voetbalpensioen in 2016. Daarna ging hij aan de slag als keeperstrainer bij de club uit Breda.

De komst van Ten Rouwelaar hoeft niet per se het afscheid van Max de Jong (51) te betekenen. Als hij zich kan vinden in de nieuwe structuur - moet hij zich meer richten op doorstroming vanuit de jeugd? -, dan blijft hij gewoon. Anderlecht is een braakland wat betreft eigen opgeleide doelmannen, Ten Rouwelaar moet dat probleem mee helpen oplossen.