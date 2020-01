Exclusief voor abonnees Het hart en het verstand van onze chef voetbal zeggen: “Er is maar één weg voor Anderlecht: Kompany” STEPHAN KEYGNAERT

20 januari 2020

19u33 0

‘Vincent Kompany!’

Niels Destadsbader júichte haast de naam door zijn microfoon, toen hij de gewezen Gouden Schoen op het podium haalde.

Stijlvol in zijn ‘Skyfall’-marineblauw tuxedo lachte Kompany eens guitig in de zaal. Eén seconde was er verwondering in de Brugse delegatie, bij de keuze van de organisatie om Kompany de Gouden Schoen te laten overhandigen aan ‘rivaal’ Hans Vanaken. Maar die smolt direct weg onder de ontwapenende charme waarmee Kompany de winnaar oprecht fêteerde. ‘A touch of genius.’

