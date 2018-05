Het goede nieuws van Coucke: Anderlecht biedt elf toptalenten profcontract aan DPB/TLB/AB

04 mei 2018

10u40 58 Anderlecht Het goede nieuws dat Anderlecht-voorzitter Marc Coucke meldt, is dat "elf toptalenten uit de Anderlecht-jeugd een profcontract hebben getekend". "De situatie is niet eenvoudig", aldus Coucke. "Een speler een profcontract is mogelijk vanaf het moment dat hij 16 jaar is. Daarom vertrekken meestal de beste jongeren rond 14-15, of worden ze alleszins van alle kanten benaderd door buitenlandse ploegen. Daarom ben ik trots op deze verwezenlijking."

“Hoe het gelukt is om de acht talenten te overtuigen? We kunnen klagen over de situatie of er proberen het beste van te maken", aldus Coucke. "Dat hebben we gedaan. De directie van Anderlecht richt zich bewust op de jongeren. Bewust, omdat onze historiek aantoont dat de beloftevolle jeugd die het langst bij Anderlecht blijft, vaak de meest succesvolle carrière uitbouwen."

"Slecht seizoen misschien wel een voordeel"

De elf spelers die een profcontract tekenden zijn: Jeremy Doku, Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loïc Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin en Antonio Zacarias. Doku werd het hof gemaakt door Liverpool en is misschien wel de bekendste naam. "De namen zijn voor de media misschien nog onbekend, maar onze supporters kennen hen al goed", aldus Coucke.

Ook Luc Devroe, sportief manager bij Anderlecht, tekende present op de persconferentie. “Geen transfer, sorry”, stak hij van wal. “Wel acht toppers uit de U17 die het voorbeeld volgen van drie youngsters die eerder al een overeenkomst getekend hadden.” Volgens Devroe heeft het huidige – tegenvallende - seizoen in het voordeel van Anderlecht gespeeld. "Door de vele blessures hebben veel jonge spelers hun kans gekregen. Het eerste doel voor de elf namen is binnen de 18 maanden meegaan op winterstage”, besloot Devroe.

