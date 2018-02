Herman Van Holsbeeck: Antwerp, Pro League of... langer bij Anderlecht? Van Holsbeeck: aan toekomstopties geen gebrek PJC/SK/MJR/TTV/KDZ

10 februari 2018

10u58 6 Anderlecht Werk vindt hij sowieso. Nu duidelijk is dat Luc Devroe zijn opvolger bij Anderlecht wordt, denkt ook Herman Van Holsbeeck (63) aan zijn toekomst. Opties genoeg.

Plots belde Luciano D'Onofrio, zijn collega bij Antwerp: "Herman, we moeten eens praten..." Dat gesprek kwam er ook. D'Onofrio liet Van Holsbeeck begin dit kalenderjaar weten dat hij in de manager van Anderlecht zijn ideale rechterhand ziet. Dat hoeft niet te verbazen: D'Onofrio onderhield altijd al een goeie relatie met Van Holsbeeck - zelfs toen hij nog bij Standard aan de slag was - en er is onderling veel respect voor elkaars voetbalkennis.

Van Holsbeeck was weliswaar gecharmeerd door de belangstelling vanuit Antwerpen - 't is per slot van rekening een interessant project bij een ambitieuze club met een mooie geschiedenis - maar hield zijn antwoord tot op vandaag in beraad. Dat heeft alles te maken met het feit dat Van Holsbeeck nog steeds niet rond de tafel heeft gezeten met Marc Coucke, die vanaf 1 maart de nieuwe sterke man in het Constant Vanden Stockstadion wordt. Tijdens de wintertransferperiode was er op geen enkel moment contact tussen de twee. Uiterlijk begin maart komt er wel een onderhoud. Van Holsbeeck wacht die afspraak af alvorens een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Complexe materie

Hoe dan ook is het de bedoeling dat Luc Devroe, wellicht vanaf 1 maart al, de sportief manager van de landskampioen wordt. Hij zal de transferdossiers afhandelen, maar omdat het om complexe materie gaat - de gevoeligheden zijn enorm groot -, is de kans reëel dat Coucke Van Holsbeeck zal vragen om tot de zomer Devroe te ondersteunen. HVH is die rol genegen, zo liet hij eerder uitschijnen: "Ik wil de club simpelweg hélpen. In welke functie ook."

Ook na de zomermercato zou hij dat graag blijven doen. In een ideaal scenario blijft Van Holsbeeck op zelfstandige basis consultant voor Anderlecht. Dat zou concreet betekenen dat hij spelers ter plaatse gaat bekijken - in het verleden haalde hij zo onder meer Biglia, Pareja en Frutos in Argentinië - en de eerste contacten legt met clubs, voetballers en hun makelaars. Nadien rapporteert hij aan Coucke en Devroe, die een transfer vervolgens al dan niet afhandelen.

Daarnaast een mogelijkheid: een job binnen de Pro League. Normaal gezien zou Roger Vanden Stock het seizoen uitdoen als voorzitter van de Pro League, maar sommige bronnen houden er rekening mee dat hij al op 1 maart stopt. Eén van de genoemde kandidaat-opvolgers is Coucke zelf, maar nu valt ook de naam van Van Holsbeeck. De Belgische topclubs zouden hem alvast steunen, mocht het zover komen, zo valt in de wandelgangen te horen.

En wat als Pierre François geen CEO van de Pro League blijft? Insiders beweren dat François interesse heeft in de voormalige functie van Koen De Brabander binnen de KBVB. De Brabander is pas ontslagen als CEO van de voetbalbond, maar François zou hem dus kunnen vervangen. Gebeurt dat, dan wordt Van Holsbeeck genoemd als CEO van de Pro League, waar zijn ervaring binnen het Belgische voetbal een troef zou zijn om alle clubs te vertegenwoordigen.

Wat het ook wordt: voetbaljournalisten verwijderen het telefoonnummer van Van Holsbeeck maar beter nog niet uit hun smartphone. 't Ziet er namelijk niet naar uit dat hij snel met pensioen zal gaan.