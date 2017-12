Herbeleef hoe Marc Coucke uit de bus kwam als koper Anderlecht Redactie

13u40 0 Photonews Anderlecht Deze middag weten we wie de nieuwe eigenaar wordt van Anderlecht. Om 12u30 komen de hoofdaandeelhouders op een geheime plek samen voor misschien wel de belangrijkste vergadering in de geschiedenis van de club. Wie krijgt de Brusselse recordkampioen in handen? Volg alle ontwikkelingen op deze pagina.

16u26: Marc Coucke heeft de beste papieren

Er komt een onverwachte naam uit de hoed. Marc Coucke heeft de beste papieren om Anderlecht over te nemen. De sterke man van KVO ligt in polepositie om paars-wit over te nemen. "De Raad van Bestuur heeft alle ontvangen biedingen grondig bestudeerd. Na dit onderzoek heeft de RVB unaniem besloten om exclusieve onderhandelingen te voeren met de heer Marc Coucke", staat er op de website van Anderlecht te lezen.

13u38: Twaalf aandeelhouders samen

Op dit moment zitten er twaalf aandeelhouders samen op 'de geheime locatie'. Er wordt verwacht dat de club in een filmpje op de website en op sociale media de nieuwe eigenaar bekendmaakt eens de knoop is doorgehakt.

13u02: Einde Vanden Stock-dynastie?

Anderlecht, dat staat haast synoniem met de familie Vanden Stock. In 1971 kwam Constant aan het hoofd van de Brusselse trots, in 1996 werd hij opgevolgd door zijn zoon Roger. Samen bezorgden ze paars-wit 20 titels, netjes verdeeld onder hun tweeën. Hoewel het voorzittersmandaat van Roger loopt tot 2021, komt er vandaag misschien een einde aan de Vanden Stock-dynastie in het Astridpark.

Photonews

12u28: Michael Verschueren spreekt van bijzondere dag

Michael Verschueren, zoon van de iconische ex-Anderlecht-manager Michel, spreekt van een bijzondere dag. Met 10 percent van de aandelen vervult hij tijdens de onderhandelingen veeleer een rol aan de zijlijn. Michael zit als bestuurder bij de European Club Association aan tafel met de voorzitters van de grootste Europese clubs, wat hem wel tot een cruciale pion voor Anderlecht maakt.

Sommige dagen zijn meer bijzonder dan andere. Mens sana in corpore sano. Verschueren Michael(@ mikeverschueren) link

11u59: Kandidaat nummer vier: Alexandre Van Damme

Al jaren wordt hij een als een van de grote investeerders in Anderlecht genoemd, maar zelf schuwt Alexandre Van Damme alle media-aandacht. De gewezen topman van AB InBev heeft al 15 procent van de paars-witte aandelen in handen. Van Damme is bovendien bevriend met Johnny Thijs, een van de zogenaamde "vrienden van Anderlecht" rond Wouter Vandenhaute. Ook daar is een samenwerking dus niet helemaal onmogelijk.

rtbf Alexandre Van Damme.

11u54: Kandidaat nummer drie: Johan Beerlandt

Een derde kandidaat overnemer vinden we in Johan Beerlandt. De ex-CEO van de bouwgroep Besix bezit vijf procent aandelen. Ook hij zou een voorstel op tafel hebben gelegd, los van de bedoeling om de club te kopen. Beerlandt zou Anderlecht vooral willen steunen is daarom bereid om met investeerders die de club goed kennen een soort alliantie te sluiten.

Photo News Johan Beerlandt.

11u50: Kandidaat nummer twee: Paul Gheysens

Paul Gheysens liet zich bij de bekendmaking van de verkoop van Anderlecht meteen gelden als één van de topkandidaten. De Ghelamco-baas bundelde zoals gezegd eerst de krachten met Wouter Vandenhaute, maar koos na een dispuut zijn eigen pad. De familie zou vanochtend om acht uur hun bod hebben neergelegd.

Daarin zou Gheysens zijn oorspronkelijke intenties hebben bijgestuurd. Niet alleen zou hij op financieel vlak een verbeterd bod hebben gedaan, hij zou ook niet langer vasthouden aan de bouw van het Eurostadion op Parking C van de Heizel waar Anderlecht de voornaamste huurder van moest worden. Gheysens zou nu plannen hebben voor de bouw van een nieuw Anderlechtstadion in Neerpede. Hiermee probeert hij de club te overtuigen voor hem te kiezen.

Benoit De Freine Paul Gheysens.

11u37: Kandidaat nummer één: Wouter Vanden haute

Hij is dezer dagen niet meer uit het nieuws weg te slaan, Wouter Vandenhaute is kandidaat-overnemer van Anderlecht. De Woestijnvis-baas die vorige week nog Lance Armstrong binnenhaalde als gastspreker één dag voor de Ronde van Vlaanderen heeft met een investeringsgroep "de vrienden van Anderlecht" zo'n 45 miljoen euro veil voor 60% van de Anderlechtse aandelen.

Met Johnny Thijs, gewezen CEO van B-Post, en Alexandre Van Damme, de voormalige topman van ABInbev, bevolkt de investeringsgroep rond Vandenhaute nog enkele oudbekenden. Vandenhaute zelf kreeg overigens al de kans om zich in 2009 binnen te kopen bij de club, maar die kans liet de ex-journalist liggen. Vandenhaute zou eerst de krachten bundelen met Ghelamco-topman Paul Gheysens, maar na onenigheid omtrent de overname gingen beiden hun eigen weg in het verhaal.

Jan Aelberts Wouter Vandenhaute.

11u30: Vanden Stock drong aan op verkoop

De beslissing om Anderlecht te verkopen komt van voorzitter Roger Vanden Stock. Hij wil tegen 2020 van zijn pensioen gaan genieten en daarvoor vroeg hij begin dit jaar al toestemming aan de aandeelhouders - en die kreeg hij ook. Gezien de voorzitter in eerdere interviews al aangaf dat er "weinig tot geen interesse was" bij zijn kinderen om de fakkel over te nemen, komt er zo wellicht een einde aan meer dan een halve eeuw leiderschap van de familie Vanden Stock.

BELGA Roger Vanden Stock.

11u19: Drie mogelijke scenario's

Er liggen drie mogelijke scenario’s op tafel. Eén: RSCA wordt overgenomen en komt in handen van een nieuwe eigenaar. Twee: er is geen toereikend bod waardoor de club in handen blijft van de huidige bestuurders. Drie: er wordt een bod uitgebracht dat nog niet voldoet aan de voorwaarden maar er is ruimte om verder te onderhandelen. Toch gaat iedereen uit van scenario één: een verkoop.

11u12: Deadline tot gisteren

Geïnteresseerden konden tot gisteren hun bod en sportief toekomstplan indienen bij Jo Van Biesbroeck, operationeel directeur van de club. Die controleerde bijgevolg of de aanbiedingen wettelijk in orde zijn. Die deadline voor de offertes werd vastgesteld om twee redenen: ten eerste werden de zelfverklaarde kandidaten op die manier gedwongen hun interesse concreet te maken, ten tweede willen de huidige aandeelhouders om fiscale redenen een beslissing nemen voor het einde van dit jaar. Op 1 januari treedt de nieuwe wet op de meerwaarde op aandelen in voege.

photo_news Jo Van Biesbroeck.

11u05: De huidige aandeelhoudersstructuur

Bij de oprichting van de NV Anderlecht in 2010 kreeg de familie Vanden Stock, samen met neef Philippe Collin, 61% van de aandelen in handen. Van Damme had er toen slechts 2,5%. Maar een tijd geleden sloten de families Vanden Stock en Van Damme een akkoord waarbij een deel van de aandelen van Vanden Stock naar Van Damme ging. Vandaag heeft Van Damme iets meer dan 16% in handen, Julie en Claire - dochters van - Vanden Stock ieder 15%, en Philippe Collin 14,6%. Van Damme zal de familie Vanden Stock steeds trouw blijven en zal er bij een overname mee op toezien dat de Vanden Stocks een blokkeringsminderheid van minstens 25% + 1 aandeel behouden.

Familie Vanden Stock (30%)

Alexandre Van Damme (16,4%)

Familie Collin (14,6%)

Michael Verschueren (10%)

Familie Davignon (7,5%)

Johan Beerlandt (5%)

Paul Goossens (5%)

Pascal Minne (2,5%)

Luc Van Caeneghem (2,5%)

Emmanuel Van Innis (2,5%)

Anderen (2%)

Jo Van Biesbroeck (1%)

Herman Van Holsbeeck (1%)

BELGA Roger Vanden Stock.