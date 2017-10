Herbeleef de aankomst van de sterren van Paris Saint-Germain in ons land

14u05

HEIN: “Ik begrijp de adoratie van voetballers voor Neymar. Ik weet dat de spelers zijn truitje zullen willen, maar goed: Neymar zal zijn shirt niet afgeven aan eender wie. Het is aan hen om eerst in de 90 minuten indruk te maken op hem.”





HEIN: “Mijn doel hier in Anderlecht is om te vertrekken van een bepaalde filosofie, en elke match schaven we onszelf beetje bij beetje bij vanuit die filosofie. Dat geldt ook voor de wedstrijd van morgenavond.”





HEIN: “Ik denk niet dat er bij PSG veel zwaktes zijn. Maar de weinige die ze hebben moeten we uitbuiten. PSG heeft onwaarschijnlijke financiële mogelijkheden, waar we op zich al onder de indruk van zijn, maar daarnaast is de ploeg heel evenwichtig samengesteld. Ze hebben een kern en een elftal om bang van te zijn.”





HEIN: "Of we tekenen voor 0-1? Er is hier 0-3 verloren van een ploeg die niet eens te vergelijken valt. Nu spelen we tegen een ploeg die de Champions League kan wínnen, die tussen Real, Bayern of Barca staat. Ik heb wél vertrouwen in mijn groep en ik denk dat we iets kunnen tonen."