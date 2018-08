Hein windt zich niet op over transfers: "Als er niks meer bijkomt is het zo" Mathieu Goedefroy

24 augustus 2018

14u16 0

Terwijl Club Brugge deze week lustig met de miljoenen gooide, blijft het naar het einde van de transferperiode toe angstvallig stil in het Astridpark. Ook trainer Hein Vanhaezebrouck - van wie toch geweten is dat hij er graag centraal in de verdediging nog iets bij wil - windt zich niet op. "Als er niets meer bijkomt is dat zo."