Hein vreest vierde ref: "Er zal druk zijn op hem" PJC

05 mei 2018

08u15 1 Anderlecht Wat als... Lawrence Visser zich op Olympia blesseert? Dan is plots Frederik Geldhof de hoofdscheidsrechter - de nachtmerrie van Hein Vanhaezebrouck. "De vierde ref..."

't Is spijtig, vindt Hein Vanhaezebrouck, dat Sébastien Delferière out is. "Want iedereen is het erover eens dat hij de nummer 1 is." Dan maar Lawrence Visser. "Ook hij heeft goeie wedstrijden gefloten - anders zou hij niet in aanmerking komen voor deze topper. Maar er zal ook druk zijn op de vierde ref - in het Jan Breydelstadion is dat altijd zo."

En laat Hein nu net wantrouwen hebben in de aangeduide vierde man Frederik Geldhof - zijn naam vernoemde hij niet. "Tegen Genk nam hij de beslissing om Club een (lichte, red.) penalty toe te kennen. (cynisch) Dat had hij goed gezien, vanop vijftig meter. Tijdens Gent-Standard zag hij die catchgreep op Gigot dan weer niet... Laat ons hopen dat dat nu niet gebeurt, hé."

Maar is de vrees van Vanhaezebrouck terecht? Feit is dat Geldhof ruim acht maanden aan de kant stond omdat hij niet slaagde voor zijn fysieke testen. In juli was hij drie honderdsten van een seconde te traag bij een sprintoefening, bij zijn herkansing in september was hij buiten strijd, wat maakte dat hij zich pas eind februari opnieuw ref mocht noemen.

Inmiddels leidde Geldhof drie wedstrijden, allemaal in play-off 2. Het is dus riskant om hem aan te duiden als vierde ref voor een topper. Mocht eerste scheidsrechter Visser, die gisteren niet wenste te reageren op de uitspraken van Vanhaezebrouck, zich immers bezeren, dan moet Geldhof depanneren. Zonder ritme.

"In principe zou Frederik mogen fluiten in play-off 1", legt scheidsrechtersbaas Johan Verbist uit. "Alleen vinden wij het niet verstandig om iemand die acht maanden niet in actie gekomen is meteen voor de leeuwen te gooien. In nood moet hij wel inspringen, ja, maar de kans dat Lawrence zich blesseert, is héél klein - de voorbije twee seizoenen gaf hij geen enkele keer forfait. De keuze voor Frederik in play-off 1 is een berekend risico."

Sympathie voor Club?

Valt daarnaast te horen in West-Vlaanderen: Geldhof zou sympathie hebben voor Club. Nochtans viseerden ook de Bruggelingen hem in het verleden, toen Geldhof in 2015 Club, volgens blauw-zwart, "ernstig benadeelde" tegen KV Kortrijk. Verbist: "Ik ben niet op de hoogte van de geruchten als zou Frederik supporter zijn van Club of van welke ploeg dan ook. (zucht) Als ik daar allemaal rekening mee moet houden, kom ik in een straatje zonder einde. Ik ga Frederik dus zeker níet van deze match halen."

Over de wedstrijd an sich gesproken: ook dat was uiteraard een thema op Vanhaezebroucks persconferentie. "Ik wil geen enkele speler zien die naar Brugge gaat zonder erin te geloven", was de T1 strijdvaardig. "We focussen ons in eerste instantie op plaats twee, maar als we Club nerveus kunnen maken... Winst zou de race voor de titel interessant maken, want dan hebben wij nog twee thuismatchen, terwijl Club dan twee keer op verplaatsing moet. Twaalf op twaalf? (lacht) Dan zijn we zeker van plek twee, over meer moeten we niet praten."

Hein besloot: "Zolang er een kans is, moeten we er voor gaan. Ik wil niet tekenen voor een punt. Op Club is een gelijkspel áltijd goed, maar wij zijn Anderlecht. Wij willen het maximum."