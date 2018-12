Hein Vanhaezebrouck: “Met jeugd kampioen? Niet onmogelijk” Pieter-Jan Calcoen

07 december 2018

13u58

Drie wedstrijden op rij niet meer gewonnen. U begrijpt: tegen Charleroi heeft Anderlecht geen recht op een nieuwe uitschuiver. Hein Vanhaezebrouck beseft: "Nu moet ook het resultaat eens meezitten."

Zou het dan toch? Nany Dimata leek sowieso out voor Charleroi, maar Hein Vanhaezebrouck verwacht hem straks op het oefenveld. Mogelijk raakt de spits toch fit voor zondagavond. Dat zou goed nieuws zijn voor RSCA: “Want we missen wat slagkracht voorin.”

Desondanks waren de jongeren de laatste dagen opvallend optimistisch in interviews. Zo zei Sebastiaan Bornauw dat hij de titel zelfs niet uitsluit. Hein beaamde: “Het is niet onmogelijk om met jongeren kampioen te spelen. Alleen moeten ze dan wel nog wat stappen zetten. Tegen STVV en Genk lagen we niet onder, maar pakten we geen punten. Nu moet het resultaat ook eens meezitten.”

Anderlecht moet het wel op een slecht veld doen. Vanhaezebrouck zuchtte: “Onze oefenterreinen liggen veel beter. Tegen Genk was het vrij oneffen, ik hoop dat men de grasmat nu op zijn minst zal rollen.”