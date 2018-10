Hein tevreden met terugkeer Sollied: “Zijn oneliners zijn top” Pieter-Jan Calcoen

30 oktober 2018

14u03 0 Anderlecht Het wordt wellicht weer puzzelen voor Hein Vanhaezebrouck. De Anderlecht-trainer zei dat al zijn aanvallers twijfelachtig zijn voor Lokeren. Terloops loofde hij Trond Sollied.

“Dimata heeft pas individueel getraind, Santini kreeg een inspuiting in de kuit, Dauda is out en de ziekte die Bakkali weghield uit Eupen zit nog in zijn lijf.” U begrijpt: Anderlecht zit voor de competitiematch tegen Lokeren in spitsennood, al valt het niet uit te sluiten dat paars-wit nog enkele pionnen recupereert. “Laat ons hopen”, lachte Hein Vanhaezebrouck. “Ik heb als speler destijds weleens voorin gedepanneerd, maar dat zou nu niet meer lukken.”

Vanhaezebrouck sprak voorts over de terugkeer van Trond Sollied, die coach van Lokeren wordt. “Ik ben blij dat hij terug is”, aldus de RSCA-T1. “Trond was een vernieuwer in het Belgische voetbal, hij was één van de eersten met een vast systeem en hij trainde er ook op. En zijn oneliners zijn top, daarin is hij onnavolgbaar.”

Ook die andere terugkeer, die van Olivier Deschacht naar Anderlecht, kwam aan bod. “Op een bepaald moment heb ik Olivier gezegd dat hij wat mij betreft kon blijven, maar de club wilde verjongen en dat kon ik begrijpen. Ik snap Olivier dus als hij zegt dat het pijn zal doen om tegen Anderlecht zal spelen - hij was graag híer doorgegaan. Ach, het zal hem niet tegenhouden om alles te geven, ook al denk ik niet dat er revanchegevoelens spelen.”

Jammer voor Sollied en Deschacht, maar de ambitie van Vanhaezebrouck is duidelijk: “Wij moeten winnen.”