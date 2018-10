Hein over de fans: "Geen commentaar" Pieter-Jan Calcoen

03 oktober 2018

13u51 1 Anderlecht Wie dacht dat Hein Vanhaezebrouck nóg eens over de Anderlecht-achterban zou spreken, kwam bedrogen uit. "Ik ben hier om over Zagreb te praten." Aandringen had geen zin.

Tot drie keer toe herhaalde hij de woorden: "Geen commentaar." Liever wilde Hein Vanhaezebrouck niet meer babbelen over de supporters. Nochtans had hij dat na STVV wel gedaan - "Men is hier nooit tevreden, we zouden graag meer steun krijgen", klonk het toen. Die woorden vielen slecht bij de fans, zij eisten nadien excuses, vanmiddag kwamen die er dus niet.

"Anderlecht van Kroatië"

Dinamo Zagreb, dat op de openingssspeeldag makkelijk de maat nam van Fenerbahçe (4-1) kwam wel aan bod. "Het Anderlecht van Kroatië", toeterde Hein. "En een sterke ploeg. We moeten Trnava rechtzetten, we gaan vol voor winst. Ik voel dat het geloof bij de spelers in een goeie afloop aanwezig is."

Dat bleek ook op training, aldus Vanhaezebrouck. "De ballen vlogen vlot binnen, we besteden daar heel veel aandacht aan. Ik hoop dat dat nu ook een vervolg zal krijgen tijdens de wedstrijden."