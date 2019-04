Harde kern Anderlecht legt grieven voor aan Verschueren tijdens “constructief” overleg Redactie

16 april 2019

05u48 0

Constructief. Zo omschrijven ze op Anderlecht het overleg met de harde kern. Die stelde voor om volop de kaart van de jeugd te trekken.

Zoals aangekondigd en beloofd heeft sportief manager Michael Verschueren gisteravond de harde kern ontvangen. De afspraak stond al gepland voor de door vuurwerk stilgelegde competitiewedstrijd op Standard. Op Anderlecht spreekt men van een constructief onderhoud. Verschueren luisterde naar de grieven van de supporters en legde hen de toekomstplannen uit. Ook vroeg hij om het team op een positieve manier te steunen.

De supporters, die niet in een vijandige sfeer op bezoek kwamen, traden tegenover Verschueren analist en ex-speler Philippe Albert bij. Die opperde in onze maandagkrant om de komende matchen de eigen talenten kansen te gunnen. De fans vinden dat een uitstekend idee, aangezien ze menen dat Europa toch al gaan vliegen is en dat RSCA beter nu al het volgende seizoen kan voorbereiden. Ze lieten dat bijgevolg ook weten aan Verschueren, die ook te horen kreeg dat als er transfers komen, het dan spelers moeten zijn die een directe meerwaarde leveren. Ze eisten ook dat er meer inzet vanuit de spelersgroep komt.

Verschueren vertrouwen

Daarnaast hamerde de harde kern op het belang van Anderlecht-DNA, met Pär Zetterberg als exponent. In de ogen van de supporters moet de Zweed een sleutelrol krijgen in de sportieve structuur, valt op Neerpede te horen. Er is ook veel vertrouwen in Verschueren, die hoger wordt ingeschat dan Herman Van Holsbeeck.

En Coucke?

En wat met de houding tegenover Marc Coucke? De fans hopen dat Coucke, eenmaal terug uit vakantie in Vietnam, een positief en toekomstgericht signaal stuurt richting achterban.

Vandaag is trouwens ook de Fan Board, de vertegenwoordiging van de fanclubs, uitgenodigd bij Michael Verschueren. Er zullen ook een paar spelers aanwezig zijn. Wellicht zal de teneur gelijkaardig zijn als gisteravond.