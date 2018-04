Hanni vuurt zijn ex-ploegmakkers bij Anderlecht aan: "Als jullie een béétje eergevoel hebben..." Pieter-Jan Calcoen

14 april 2018

08u39 0 Anderlecht Dinsdag zag hij zijn ex-teammaats: "'Neem revanche voor die 5-0', smeekte ik." Opdat ze het bij Anderlecht niet zouden vergeten, zegt Sofiane Hanni (27) het nóg eens.

"De coach had ons een etentje beloofd na onze zege voor de winterstop tegen AA Gent. Alleen was dat er nog niet van gekomen. Toen ik bij Adrien Trebel in Brussel was maandagavond - de trainer van Spartak Moskou had ons twee dagen vrij gegeven -, vertelde hij me dat de ploeg een dag later eindelijk op restaurant zou gaan. (lacht) Ik ben dan maar langsgegaan, hé."

't Is niet omdat Hanni tegenwoordig in Rusland voetbalt, dat hij Anderlecht helemaal heeft losgelaten. Integendeel zelfs: de Algerijn blijkt een supporter van het eerste uur. "Ik heb dinsdag dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen aan te moedigen", zegt hij. "'Neem revanche voor die 5-0', heb ik gesmeekt. Als mijn vrienden een béétje eergevoel hebben..."

Bij Hanni is dat namelijk sterk aanwezig. "Ik zal die bewuste wedstrijd op Club nooit kunnen vergeten", zucht hij. "Bij 0-0 liet ik toen een grote mogelijkheid liggen - ik heb er nachtmerries over gehad -, maar ik had dinsdag niet het gevoel dat die nederlaag de groep zal verlammen. Sterker nog: ik heb veel frisheid en goesting ervaren. Net daarom verwacht ik een overwinning voor Anderlecht. (grijnst) Al was het maar omdat er geen andere optie is - winst móet. Laten 'we' punten liggen, dan moeten 'we' knokken voor plek twee. (blaast) Ik wil er zelfs niet aan denken."

"Misten type-Markovic"

Met Hanni, goed voor acht doelpunten bij Anderlecht, zou het in elk geval makkelijker zijn om de leider te kloppen. "Ik had kunnen helpen", klinkt het. "Dit is ook een match die ik absoluut had willen spelen, maar het heeft geen zin om op die manier te denken. Ik bén er immers niet. Trouwens, Anderlecht heeft toch goeie vervangers gehaald? Morioka is een meevaller - zijn statistieken zijn goed. En wat ik van Markovic zag, doet ook het beste verhopen. Hij heeft techniek, snelheid en dribbels. Markovic kan het verschil maken: zo iemand misten we vaak voor Nieuwjaar."

Net als een scorende spits. "Maar dat probleem is nu opgelost", grijnst Hanni. "Teodorczyk is helemaal terug. Ik gun het hem. Bovendien werkte hij keihard. Het enige dat hij nodig had, was die ene goal om voor de ommekeer te zorgen. Wel, ik denk dat hij nu vertrokken is. Met Teo in vorm kan Anderlecht een goeie reeks neerzetten."

Maar of dat voldoende zal zijn om de titel te pakken? "Het wordt moeilijk", weet ook Hanni. "Maar het is zeker niet onmogelijk. En dan kom ik dat mirakel meevieren."