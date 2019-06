Exclusief voor abonnees Guardiola's 'wurgslang' komt naar Astridpark: Kompany wil pressievoetbal van leermeester bij City invoeren Kristof Terreur

25 juni 2019

16u24

Bron: @HLNinEngeland 0 Anderlecht Hij zwaaide met lof bij zijn voorstelling. De belangrijkste les die hij heeft opgestoken in de meesterklas van Pep Guardiola: voetbal is een positiespel. Vincent Kompany brengt de inzichten, basisprincipes en de driehoeksgeometrie van zijn leermeester mee naar het Astridpark. Guardiola’s pressievoetbal vergt wel tijd.

Het voetbal van Man City, dat wil hij aanleren en uitdragen. Een schaakspel wil Kompany het niet noemen, maar onder Guardiola is hij er meer en meer van overtuigd geraakt dat voetbal een positioneel spel is: “Het vertoont wel gelijkenissen met schaken. Het komt er op neer dat spelers zich op bepaalde momenten in een wedstrijd bewust moeten zijn van hun positie ten opzichte van de anderen, met of zonder bal. Het wordt meer en meer specifiek. Een paar centimeter naar rechts of naar links, zelfs al ben je ver van de bal, maakt soms een groot verschil.” Klokwerk Pep erin slijpen, is echter een traag en vermoeiend proces.

