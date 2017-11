Gouden wissel: Hanni loodst RSCA voorbij Moeskroen Pieter-Jan Calcoen

19u51 0 Photo News Anderlecht Sofiane Hanni heeft getoond dat hij geen invaller hoort te zijn. De Algerijn startte tegen Moeskroen op de bank, maar leverde Anderlecht toch nog de zege met een geniale assist: 1-2. Daarnaast een opsteker voor paars-wit richting de wedstrijd tegen Bayern München op woensdag: Sven Kums was sterk.

Het leven zoals het is: Le Canonnier. Waar de lichtinstallatie een uur voor de aftrap dienst weigert. Waar de clubdokter zich kwaad moet maken op de aanwezige stewards omdat hij de parking niet op mag rijden met zijn wagen. Waar een tifo met papieren kleurvakken (bijna letterlijk) in het water valt. En waar voetballers voor de foute studs kiezen op een natte ondergrond.



Als gevolg van dat laatste element incasseerde Anderlecht in de openingsfase bijna meteen een tegendoelpunt. Massimo Bruno speelde terug op Josué Sá, die niet te been kon blijven, maar alleen voor doelman Frank Boeckx besloot Jonathan Bolingi naast.



Het was niet de enige grote kans van Moeskroen voor rust: Boeckx moest redding brengen op een heel mooie deviatie van Bolingi. In de eerste helft was Anderlecht, met naast Bruno ook Nicolae Stanciu verrassend tussen de lijnen, de betere ploeg, zonder daarbij echt gevaarlijk te zijn.



Pas na het halfuur moest Logan Bailly ingrijpen: een volley van Henry Onyekuru strandde op zijn vuisten. Enkele minuten later moest hij zich toch gewonnen geven, toen Bruno uitstekend afwerkte (0-1). De assist voor het doelpunt kwam van Sven Kums, die een prima match speelde in Henegouwen. De Gouden Schoen 2015 groeit stilaan opnieuw toe naar zijn niveau van weleer. Eindelijk.

BELGA

BELGA

Jammer genoeg voor Anderlecht was Adrien Trebel een pak minder. De Fransman toonde weliswaar veel inzet - hij is allerminst een zweetdief -, maar was niet zuiver in het samenspel. Op die manier lag hij ook aan de basis van de gelijkmaker. Eerst leed hij balverlies op het middenveld, nadien was hij slordig rond de zestien, waarna Omar Govea de 1-1 voorbij Boeckx kon rammen.



Na de tweede goal van de avond regeerde middelmaat, met afwisselende speldenprikken van Moeskroen en Anderlecht. Tien minuten voor tijd besloot invaller Sofiane Hanni - waarom de Algerijn plots op de bank zat, begrijpen wij niet - in zijn eentje voor een piek te zorgen. Zijn pass was op de millimeter juist, Onyekuru, tot dan veelal onzichtbaar, schoof de 1-2 voorbij Bailly. Gouden wissel.



Supporters zijn vreemde wezens. Terwijl Stanciu - alweer enorm slap - steun blijft genieten, moet Hanni zich keer op keer bewijzen ten opzichte van de achterban. Begrijpe wie kan. De flits van Hanni, in combinatie met een goeie Kums, bleek voldoende voor een 1-2-overwinning.



Anderlecht nadert zo tot op zes punten van Club, dat morgen wel nog tegen Waasland-Beveren speelt. Woensdag wacht al Bayern München in de Champions League. Als de landskampioen nog kans wil maken op overwintering, moet het minstens een punt pakken.