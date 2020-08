Gouden Schoen, Premier League-titels, terugkeer naar RSCA én veel blessures: dit was de spelerscarrière van Kompany ABD/NVE

17 augustus 2020

12u35 0 Anderlecht Vincent Kompany is de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht . De verdediger stopt meteen met voetballen, Vercauteren moet beschikken. Van Anderlecht over Hamburg en Manchester City, om dan terug thuis te komen in Brussel. 621 wedstrijden, 35 doelpunten. En heel wat prijzen. De spelerscarrière van Vince ‘The Prince’ Kompany in tekst en beeld.

Op 1 juli 2003 tekende Vincent Kompany zijn eerste profcontract. De maanden nadien werd hij dé revelatie bij Anderlecht. Het seizoen 2003-2004 was het jaar van de doorbraak voor de 17-jarige ‘Ket’ uit Brussel. Hij debuteerde onder Hugo Broos en ontpopte zich vrijwel meteen tot dé ‘chouchou’ van het Astridpark. Kompany werd een sterkhouder. In de drie jaar die volgden, pakte hij twee titels (2005, 2006) met zíjn club én won hij met de grootste voorsprong ooit (403 ptn) de Gouden Schoen van 2005. Serieuze adelbrieven.

Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt in het buitenland. Kompany trok in 2006 voor 10,5 miljoen euro naar het Duitse Hamburg, waar hij de vervanger van Daniel Van Buyten moest worden. Blessures speelden hem parten. In twee jaar speelde hij amper 29 duels. Toen Manchester City in 2008 kwam aankloppen, liet Hamburg Kompany vertrekken voor 8,5 miljoen euro.

Kompany en City, dat werd een geslaagd huwelijk. To say the least. Hij groeide er uit tot kapitein. Dankzij het geld van de steenrijke Sheikh Mansour zette Man City snel stappen vooruit. In 2011 volgde eerst de FA Cup, een jaar later wonnen Kompany en co. de Premier League. Daarna zouden nog eens drie Engelse titels (2014, 2018, 2019) volgen, een FA Cup (2019), vier League Cups (2014, 2016, 2018, 2019) en twee Engelse Supercups (2013, 2019). Een prijzenkast om u tegen te zeggen. Kompany is ‘a legend’ in Manchester. Bekend voor zijn groot maatschappelijk engagement en leiderschap. Maar ook voor zijn talrijk blessureleed, dat als een leidraad doorheen zijn carrière loopt.

Vincent Kompany calls it a day: he retires from football at the age of 34 to focus on his management job at Anderlecht.



Career stats (club/🇧🇪)

🏟 621 games

⚽️ 35 goals



Honours (2003-2020)

🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆🏆 League Cup

🏆🏆 FA Cup

🏆🏆 Jupiler League pic.twitter.com/sFdWR48yxH Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Dat was niet anders bij RSC Anderlecht. Kompany keerde in de zomer van vorig jaar terug naar de heimat, om er speler-manager te worden. Of ‘motivator’, zoals ze het in Anderlecht ook wel eens omschreven. Een hectisch jaar zou volgen. Trainer Davies werd vervangen door Vercauteren, die nu alweer moet beschikken. En ook in het bestuur waren er véél verschuivingen. Speler Kompany kwam in het voorbije jaar aan 15 wedstrijden voor paars-wit. Vier keer viel hij geblesseerd uit, een laatste keer in het oefenduel tegen Saint-Étienne vorige maand. Dat werd zijn laatste wedstrijd ooit als profvoetballer.

89 caps

Kompany was zijn hele leven Rode Duivel. In 2004 werd hij voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Daar was hij 16 jaar lang een meubelstuk. Met deelnames aan twee grote toernooien (WK 2014, 2018). Kompany klokt af op 89 caps.

Zijn carrière in beeld:

ANDERLECHT (2003-2006)

HAMBURG (2006-2008)

MANCHESTER CITY (2008-2019)

ANDERLECHT II (2019-2020)

RODE DUIVELS (2004-2020)

PORTRET

Naam: Kompany

Voornamen: Vincent Jean Mpoy

Geboorteplaats: Ukkel (Bel)

Geboortedatum: 10 april 1986

Nationaliteit: Belg

Bijnamen: King Kompany, Vince The Prince

Lengte: 1m93, rechtsvoetig

Positie: verdediger

Clubs:

RSC Anderlecht jeugd (1992-2003), RSC Anderlecht (2003-2006), Hamburg (Dui/2006-2008), Manchester City (Eng/2008-2019), RSC Anderlecht (2019-2020)

Nationale ploeg:

92 selecties, 89 caps, 4 doelpunten

1ste cap: 18 februari 2004 België - Frankrijk (0-2)

laatste cap: 11 juni 2019 België - Schotland (3-0)

Toernooien: Olympische Spelen 2008 (vierde plaats), WK 2014 (kwartfinales), WK 2018 (brons)

Erelijst:

Anderlecht:

Belgisch landskampioen (2004, 2006)

Manchester City:

Engels landskampioen (2012, 2014, 2018, 2019)

FA Cup (2011, 2019)

League Cup (2014, 2016, 2018, 2019)

Supercup (2012, 2018)

Individuele erelijst:

Gouden Schoen (2004)

Belgische Profvoetballer van het Jaar (2005)

Ebbenhouten Schoen (2004, 2005)

Belgische Jonge Profvoetballer van het Jaar (2004, 2005)

Beste Belg in het buitenland (2010)

Premier League Speler van het Jaar (2012)

Manchester City Speler van het Jaar (2011)

PFA Team van het Jaar (2011, 2012, 2014)

