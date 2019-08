Exclusief voor abonnees Goed voetbal alleen mag niet volstaan bij Anderlecht: wie durft het Kompany zeggen?



Pieter-Jan Calcoen

19 augustus 2019

06u12 0 RSC Anderlecht Twee op twaalf. En nu tegen Genk, Standard, Antwerp en Club. Het vaak goeie voetbal ten spijt: dit is het ware Anderlecht niet. Dertiende...

Het is niet ondenkbaar: RSC Anderlecht dat de competitie start met pakweg -en dan zijn we nog optimistisch- 9 op 24. Dan is play-off 1 ver weg. Genk uit (vrijdag), Standard thuis (1 september), Antwerp thuis (15 september) en Club uit (20, 21 of 22 september): ­begin er maar aan, Anderlecht. Durft u uw huis erop verwedden dat paars-wit na dat vierluik zomaar Waasland-Beveren oppeuzelt? Het instituut heeft een probleem. ‘Crisis’.

