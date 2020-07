Gilles De Bilde kritisch over Tau en Anderlecht: “Het verbaast mij, hij is niet de versterking waar je op zit te wachten” MXG/DMM

20 juli 2020

12u53 6 Anderlecht VTM-analist Gilles De Bilde is bezwaarlijk een voorstander te noemen van de op handen zijnde transfer van Percy Tau naar Anderlecht. “Ik hoop dat hij de lijn van zijn seizoensbegin vorig jaar langer kan doortrekken, maar ik vrees er een beetje voor.”



Percy Tau (26) van Club Brugge op weg naar Anderlecht via moederclub Brighton and Hove Albion. Een verrassende move. Zeker omdat de Zuid-Afrikaan vorig seizoen op uitleenbasis bij Club niet verder kwam dan drie goals. Blauw-zwart drukte dan ook niet door om Tau langer te houden. Anderlecht wil hem wel graag lenen als versterking voor het komende seizoen.

“Ik weet niet of dat een logische versterking is”, zegt analist Gilles De Bilde. “Percy Tau is mijn ogen meer een bijkomende optie in het offensieve gedeelte van de ploeg. Het is niet de versterking waar je als Anderlecht zijnde op zit te wachten. Dan doe je de waarheid toch wel een beetje geweld aan.”

De Bilde verwijst naar de statistieken van de Zuid-Afrikaan vorig seizoen bij Club Brugge. “Hij begon goed, maar daarna zakte hij wel heel snel terug om uiteindelijk af te klokken op ‘maar’ drie doelpunten. Dat is niet wat je verwacht van een aanvaller. Dus ik weet niet of hij de versterking is die Anderlecht nodig heeft.”

Tau maakte twee jaar geleden wel indruk bij Union, maar dat moeten we in perspectief plaatsen volgens De Bilde. “Dat is een afdeling lager. Nu zie je meteen dat de Belgische top iets te hoog gegrepen is voor hem. Daarom verbaast het mij dat Anderlecht nu de kaart Tau wil trekken.”

Tau wordt hoogstens een extra troef in de aanval, maar niet dé troef Gilles De Bilde

Volgens De Bilde heeft Anderlecht voldoende opties op de posities waar Tau uit de voeten kan. “Hij kan uit de voeten als spits, maar hij is eerder een man voor de flanken en daar zit Anderlecht met Doku en Amuzu. Tau wordt hoogstens een extra troef in de aanval, maar niet dé troef.”

Anderlecht zou met de komst van Tau een bankzitter van Club aantrekken. Illustratief vindt De Bilde. “Het heeft natuurlijk alles te maken met de beperkte financiële middelen die Anderlecht op dit moment heeft. Er is weinig slagkracht om grote transfers te doen. Het toont eigenlijk dat de patiënt Anderlecht nog altijd ziek is.”

Mogen we Tau dan wel als een aanwinst beschouwen? “Ik weet het niet. Ze hebben Doku en Amuzu op de flanken en als diepe spits schat ik hem te licht in tegenover Roofe, Colassin en hopelijk Dimata. Ik hoop dat hij bij Anderlecht de lijn kan doortrekken van zijn seizoensbegin vorig jaar, maar ik vrees er een beetje voor.”

VIDEO: Gilles De Bilde over Percy Tau en Anderlecht



