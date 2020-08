Gilles De Bilde en Stephan Keygnaert geloven in trainer Kompany: “Gevoel dat hij het voetbal overstijgt” Redactie

17 augustus 2020

13u20 0 Anderlecht VTM-analist Gilles De Bilde en onze chef voetbal Stephan Keygnaert zitten momenteel in Lissabon voor de ontknoping van de Champions League. Ook daar sijpelde het nieuws over Vincent Kompany uiteraard binnen. Zij loven de persoon én de speler Kompany. “Wat een weg heeft die jongen afgelegd!”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kompany heeft een grote rol gespeeld in het Belgisch voetbal, en heeft op iedereen een geweldige indruk nagelaten. “Kompany heeft op mij altijd, zowel als speler als daarbuiten, een geweldige indruk nagelaten. Het charisma, het talent, het karakter, de persoonlijkheid. Ik ben altijd zowel van de speler als van de figuur Kompany een enorme fan geweest.”

De Bilde was aanwezig toen Kompany in 2012 zijn legendarische treffer scoorde tegen Manchester United die City op weg zet naar de titel, op uitnodiging van Kompany zelf. “Toen dacht ik: ‘Wat een weg heeft die jongen afgelegd!’ Wat mij betreft is het misschien wel de beste verdediger die we in België gehad hebben.”

Of hij dé beste Belg ooit is, dat weten ze niet zo zeker. “De Bruyne en Hazard bijvoorbeeld hebben die status gepasseerd, zeker wat voetbal betreft. Maar met Kompany heb je het gevoel dat hij het voetbal overstijgt.”

Wat verwachten ze van Kompany als trainer? “Hij heeft al die grote trainers meegemaakt, hij zal geleerd hebben. Hij zal dingen opgepikt hebben. Hij heeft z'n eigen ideeën. Het is misschien naïef van mij, maar je moet toch geloven dat hij iets kan neerzetten als trainer.”

Lees ook:

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert zwaait de speler Vincent Kompany uit: “Hij was universeel, voortaan is het coach K” (+)

Het belang van positiespel en totale controle: coach Kompany, naar de principes van leermeester Pep (+)

Hugo Broos: “Nu moet Kompany het alleen doen. Als het foutloopt, is hij de verantwoordelijke”