Gheysens bevestigt bod op Anderlecht, morgen wellicht doorbraak in verkoop YP

18u14

De kans is groot dat morgen de beslissing valt over de verkoop van voetbalclub Anderlecht. Verschillende partijen deden een bod en hun biedingen worden morgen voorgelegd aan de raad van bestuur van de Brusselse club. Die beslist dan wie de nieuwe eigenaar wordt.

Paul Gheysens was vandaag de enige die formeel aan VTM NIEUWS bevestigde dat hij een bod heeft uitgebracht, maar de topman van Ghelamco wilde daarbij niet kwijt of dat ook in samenwerking was met Wouter Vandenhaute.

De bal ligt nu hoe dan ook in het kamp van operationeel directeur Jo Van Biesbroeck. Hij moest alle dossiers bestuderen en nagaan of die voldeden aan alle wettelijke voorwaarden.

Morgen legt Van Biesbroeck alles voor aan de raad van bestuur, met daarin Roger Vanden Stock, diens neef Philippe Collin en de andere aandeelhouders. Zij belissen welk bod ze aanvaarden, al zei de voorzitter eerder al dat hij graag 75 miljoen euro zou vangen voor de club.