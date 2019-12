Gevonden: het papiertje met de richtlijnen van Vercauteren aan Kompany GVS

27 december 2019

22u52 0

Toen Thelin vier minuten voor tijd inviel, koos Anderlecht voor een ander systeem. Om misverstanden te vermijden, had Frank Vercauteren een briefje geschreven met de nieuwe richtlijnen voor zijn spelers. Via de invaller en Zulj kwam het briefje bij Kompany. De boodschap? Dat Thelin de diepste spits werd, met Roofe in steun. En zo is de makkelijkste wijze van communiceren vaak nog via de ‘old school’-manier.

