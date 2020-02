Geschorste makelaar Mortelmans speelde voor chauffeur in deal Pjaca PJC

01 februari 2020

In deze tijdsgeest is het hoogst opmerkelijk. Makelaar Walter Mortelmans, die een beroepsverbod heeft sinds zijn betrokkenheid in Operatie Zero, was gisteren op Neerpede. Hij was er wel niet om te werken: Mortelmans kent de agent van Marko Pjaca goed en speelde gisteren voor chauffeur - een vriendendienst. Anderlecht benadrukt dat Mortelmans niet betrokken was bij de deal an sich: “Hij was hier voor privé-aangelegenheden.”

