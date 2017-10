Gerkens: "We hebben enkele kansen gehad maar scoorden niet, een ploeg als PSG straft dat af" YP

Pieter Gerkens deed het, net als zijn ploegmaats, lang niet onaardig tegen de toppers van Paris Saint-Germain. "Ik ben toch ontgoocheld", klonk het bij de Limburger. "We spelen een degelijke match, al is dat natuurlijk buiten de uitslag gerekend. We hebben enkele kansen gehad maar scoorden niet, een ploeg als PSG straft dat natuurlijk af. Die vroege tegengoal was natuurlijk een opdoffer, want dat moesten we absoluut proberen te voorkomen. Nu ja, de eerste kans die ze krijgen straffen ze af, dat is topniveau. Toch denk ik dat we bij momenten goed hebben gevoetbald en de bal goed in de ploeg hebben gehouden, wat ook enkele kansen tot gevolg had. Na de rust was het moeilijker, maar ik vond dat we toch ook nog een aardig niveau haalden met enkele kansjes. Hoe het voelt om tegen jongens als Neymar, Cavani en Mbappé te spelen? Super, het is mooi zoiets te mogen meemaken. Een hele mooie ervaring."

