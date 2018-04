Gerkens baalt na zure nederlaag: "Dit is een klap" Pieter-Jan Calcoen

01 april 2018

20u18

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht De play-offs zijn met een sisser begonnen voor Anderlecht. Tegen AA Gent werd het 0-2, volgens Pieter Gerkens een gevolg van een gebrek aan efficiëntie.

"We hebben voldoende kansen gehad om te scoren, maar die hebben we stuk voor stuk laten liggen", analyseerde Pieter Gerkens. De aanvallende middenvelder van paars-wit keek daarbij ook in de eigen boezem: hij trapte in de openingsfase op de vuisten van Kalinic. "Maken we minstens één doelpunt, dan wordt het een andere match, maar op déze manier was winnen moeilijk."

De titelkansen van Anderlecht kregen door het verlies meteen een serieuze knauw. "Dit is een klap", moest ook Gerkens toegeven. "We wisten op voorhand dat het sowieso moeilijk zou worden om kampioen te worden, maar nu is het alleen maar minder evident geworden. Ach, we moeten het nu gewoon match per match bekijken. Dan zien we wel waar we eindigen."