Gerecht onderzoekt verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke: waarom liet oude bestuur 11 miljoen schieten? Redactie

06 februari 2020

06u23

Bron: La Dernière Heure 46 Anderlecht Er loopt een ­informatie­onderzoek naar de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke. Dat bericht La Dernière Heure. Het gerecht vraagt zich af waarom het oude bestuur 11 miljoen euro liet schieten.

In 2017 verraste Marc Coucke het Belgische voetbal door Anderlecht te kopen. Coucke, die in het onderzoek als benadeelde partij wordt beschouwd, bood 75 miljoen euro, maar moest in laatste instantie zijn bod met 5 miljoen verhogen om het pleit te winnen van Ghelamco-baas Paul Gheysens. Die had 91 miljoen veil voor paars-wit. Coucke betaalde nog steeds 11 miljoen euro minder, de speurders vragen zich nu af waarom het ex-bestuur van de Belgische recordkampioen dat bedrag liet schieten. Het is de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise - die vorige week nog huiszoekingen liet uitvoeren bij Standard - die de opdracht gaf.

Alle oud-aandeelhouders van Anderlecht - zoals oud-voorzitter Roger Vanden Stock en gewezen manager Herman Van Holsbeeck - kwamen uitleg geven.

Eurostadion

Volgens insiders van de Franstalige krant moet de verklaring waarom uiteindelijk niet gekozen werd voor het hogere bod van Gheysens gezocht worden in de hele soap rond het Eurostadion. Het project van bouwbedrijf Ghelamco, waar Gheysens eigenaar van is, sprong na maanden vol commotie uiteindelijk af. De Belgische recordkampioen kon zich niet meer vinden met de accommodatie - het was te groot en het bood onvoldoende comfort - en wilde vervolgens de hoge huurprijs niet meer betalen. Het draagvlak rond het nieuwe stadion viel weg, waarna Gheysens persona non grata werd bij paars-wit.

Bovendien was Vanden Stock meer gecharmeerd door de stijl van Coucke - die voetbal in eerste instantie niet zou zien als een vehikel om geld mee te verdienen - dan de houding van Gheysens.

Van Biesbroeck

Ook op Jo Van Biesbroeck wordt ingezoomd. De CEO van Anderlecht leidde de verkoop van de club, samen met oud-financieel directeur René Trullemans. De meeste aandeelhouders wisten niet wie de kandidaat-kopers waren, maar Van Biesbroeck en Trullemans wisten dat wél. Van Biesbroeck zou een niet te beste band hebben gehad met Gheysens. Ook Van Biesbroeck en Trullemans werden daarom ondervraagd om na te gaan of alle regels bij de verkoop wel werden gevolgd.