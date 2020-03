Gemeente Anderlecht wil binnen de maand “800.000 euro” van RSCA: “Dossier zal eerstdaags besproken worden” TLB PJC

06 maart 2020

09u45

De gemeente Anderlecht wil dat paars-wit binnen de maand een som van 800.000 euro betaalt, zo meldt de Franstalige krant La Dernière Heure. Dat bedrag werd overeengekomen bij de bouw van het oefencomplex in Neerpede, waarvoor een feestzaal die op die plek stond verdween. Het geld zou gebruikt worden om een nieuwe zaal te bouwen, die werken zijn ook al gestart. Anderlecht betwist niet dat er nog een openstaande som is, maar de club is ervan overtuigd dat er snel een oplossing zal komen.

Nog onder het voorzitterschap van Roger Vanden Stock bouwde Anderlecht z’n nieuwe trainingscentrum in Neerpede. Op de plek waar nu de jeugd van paars-wit wordt opgeleid en waar ook de A-ploeg traint, stond voorheen een oude feestzaal. Die moest uiteraard eerst afgebroken worden en paars-wit en de gemeente Anderlecht kwamen overeen dat de Belgische recordkampioen daarvoor een soort compensatie moest betalen. Het bedrag dat werd overeengekomen, is volgens La DH 800.000 euro. Dat zou de club in schijven betalen. Eerst 100.000 euro, daarna nog eens hetzelfde bedrag en finaal dan de resterende 600.000 euro.

Het geld zou gebruikt worden om de bouw van een nieuwe feestzaal naast het Jesse Owens-atletiekstadion te helpen financieren. In 2018 werd de bouwvergunning daarvoor goedgekeurd en de werken zijn inmiddels ook gestart. Er zijn daarom facturen naar RSCA gestuurd, opdat de club het openstaande bedrag zou betalen, maar dat is dus niet gebeurd. “We hebben al verschillende herinneringen gestuurd, maar die worden genegeerd”, zegt Éric Tomas (PS), de burgemeester van Anderlecht, bij La Dernière Heure. “Op 3 maart hebben we een ingebrekestelling gestuurd, opdat het bedrag binnen de maand zou worden overgemaakt. Anders zou de zaak voor de rechtbank afgehandeld worden.”

RSCA en de gemeente hebben regelmatig overleg. Ook dit dossier zal eerstdaags besproken worden met het gemeentebestuur Reactie Anderlecht

“Anderlecht is ons die som verschuldigd. Daar is geen discussie over mogelijk", gaat Tomas voort. “Wij ontvangen de facturen voor de bouw van de feestzaal en betalen de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken. Het minste dat Anderlecht kan doen, is de overeenkomst respecteren die gesloten werd in het Vanden Stock-tijdperk.”

In juni 2019 zat de gemeente Anderlecht samen met paars-wit, ook nieuwe eigenaar Marc Coucke was toen aanwezig. Volgens Tomas heeft de gemeente dan ook aangegeven dat het bedrag nog betaald moest worden. “Dat is sindsdien nog altijd niet gebeurd", zegt Tomas. “We hebben zelfs nooit een officieel antwoord ontvangen op onze herinneringen. Onze relatie met RSCA is over het algemeen goed. Maar als er een bedrag verschuldigd is, dan moet dat betaald worden. En dat is nog niet het geval in dit dossier.”

Onze redactie legde de verklaringen van Tomas voor aan paars-wit. De recordkampioen betwist niet dat het bedrag nog betaald moet worden en verwacht op korte termijn een oplossing. “RSCA onderhoudt uitstekende relaties met de gemeente”, klinkt het bij de huidige nummer 8 van de Jupiler Pro League. “Club en gemeente hebben regelmatig overleg. Ook dit dossier zal eerstdaags besproken worden met het gemeentebestuur.”