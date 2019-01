Gelooft hij nog in de titel? Wat is zijn eerste indruk over de spelersgroep? Rutten laat na eerste trainingen zijn licht schijnen over situatie bij Anderlecht TLB

09 januari 2019

09u26 5 Na de eerste trainingen spraken we met Fred Rutten. We schotelden hem 10 vragen van supporters voor. 🎙️



Après les premiers entraînements, nous avons interviewé Fred Rutten grâce à 10 questions de nos fans. 👍 pic.twitter.com/2VMrxqz7Tz RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link Anderlecht Kersvers Anderlecht-trainer Fred Rutten stond gisteren voor het eerst op het oefenveld bij Anderlecht tijdens de winterstage van de club in San Pedro del Pinatar. Om in te schatten welke spelers hij nodig heeft om de Belgische recordkampioen uit het sukkelstraatje te leiden, is het volgens de 56-jarige Nederlander nog te vroeg. Maar in een interview op de clubwebsite toont Rutten zich wel al ambitieus. Hij denkt zelfs nog aan de titel.

“Allereerst zijn ze zeer enthousiast. We hebben nog niet al te veel gedaan, maar mijn eerste indruk is positief.” Rutten leidde gisteren in Spanje zijn eerste oefensessie als Anderlecht-coach. Hij leerde zijn groep kennen, maar vindt het nog te vroeg om te zeggen welke spelers hij nodig heeft om paars-wit weer aan het voetballen te krijgen. “Aan het einde van de week zal ik goed de balans kunnen opmaken”, stelt de Nederlander. “En dan kan ik, samen met andere mensen, daarover beslissen.”

Over welk type voetbal Rutten met Anderlecht wil brengen, is hij wel al uit. “Het type voetbal dat in ieder geval winst oplevert. De drie punten zijn voor ons op dit moment het allerbelangrijkste. Ik hou ervan om mijn ploeg in een 4-3-3-systeem te laten spelen. Maar de keuze van de formatie waarin we gaan spelen, hangt ook af van het spelerspotentieel. In functie daarvan maak ik de keuze.”

In de Jupiler Pro League volgt Anderlecht al op veertien punten van leider Racing Genk. Een stevige kloof, maar Rutten droomt nog. “Wat onze ambities nog zijn voor dit seizoen? Wat hoort bij Anderlecht, hé. Zo dicht mogelijk tegen het kampioenschap aanzitten en uiteindelijk proberen om kampioen te worden. Of dat mogelijk is met deze achterstand? Het is niet makkelijk, maar in het voetbal is altijd wel iets mogelijk.”

De paars-witte achterban zal het graag horen. De fans beleefden dit seizoen nog niet al te veel plezier aan de prestaties van hun team. “Ik denk dat de supporters zeker over het eerste halfjaar ontevreden zijn. En dat is ook terecht. Als je een club zoals Anderlecht bent en je staat zo ver verwijderd van de eerste plaats in punten, dan stemt dat niet tot tevredenheid. En ik hoop dat ik dat kan keren en dat de fans, zeker in de thuismatchen, achter onze ploeg zullen staan.”