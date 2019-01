Gekomen om het afdakje te slopen: onze Chef Voetbal ziet hoe Arnesen zijn (r)entree in het Park niet miste Stephan Keygnaert

04 januari 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Michel Verschueren (87) omhelsde Frank Arnesen (62) en gaf ’m een ­dikke knuffel. De Deen werd in 1983 door Verschueren naar Anderlecht gehaald, en de hartelijkheid is ­oprecht wederzijds.

Losjes in het pak ging Arnesen zitten, haast achteloos. “Anderlecht is al die jaren een ­topclub gebleven. Ik verzeker jullie, in het internationale voetbal wordt nog steeds gepraat over Anderlecht. The number one in België.”

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN