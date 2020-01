Geen twee zonder drie: Anderlecht haalt op de valreep ook Jamaicaanse linksachter Lawrence binnen Redactie

01 februari 2020

00u15 0 Anderlecht Anderlecht heeft in de slotminuten van de wintermercato een derde aanwinst aangekondigd. Het gaat om de Jamaicaanse linksachter Kemar Lawrence. Hij ondertekende in het Lotto Park een contract voor 2,5 seizoenen. De 27-jarige Lawrence komt over van New York Red Bulls. Daar speelde hij sinds 2015.

“Lawrence stond al een tijdje op de radar”, meldt de recordkampioen. “Hij was teamgenoot van Amir Murillo en werd de voorbije twee jaar verkozen als Most Valuable Player op zijn positie in de Major League Soccer. Lawrence speelde sinds 2015 voor New York, miste er amper wedstrijden en kreeg de laatste twee seizoenen telkens een plaats in de MLS Best XI. In de States kreeg de Jamaicaanse international de bijnaam de ‘Taxi’, een solide verdediger die veel de lijn afdweilt, afstand aflegt, prima ballen verstuurt, technisch aardig uit de voeten kan en ook vanwege zijn attitude wordt geroemd.”

“Hij stond vrij snel op onze lijst”, legt Michael Verschueren uit. “Het is iemand die heel efficiënt en krachtig voetbalt. Hij stond ook in de MLS-ploeg van het seizoen. Hij zal zeker power, standvastigheid en ervaring aan het team kunnen toevoegen.”

De Jamaicaan telt 55 caps achter zijn naam (drie goals). Hij is voor Anderlecht de derde aanwinst na de Kroatische aanvaller Marko Pjaca, die wordt gehuurd van Juventus, en de Servische spits Dejan Joveljic, die wordt geleend van Eintracht Frankfurt.

Geen twee zonder drie. Daar is ‘em! Kemar Lawrence. Voor 2,5 seizoenen bij #RSCA 👌



Jamais deux sans trois. Kemar Lawrence a signé! Pour 2,5 saisons au RSCA 👍 #COYM pic.twitter.com/VKQmW5Nxqv RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link