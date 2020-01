Geen plezierreisje voor Vanden Borre: Anderlecht wil zijn terugkeer vorm geven op stage, daarna profcontract? Pieter-Jan Calcoen in San Pedro del Pinatar Spanje

06 januari 2020

03u00 0 Anderlecht Het wordt geen plezierreis. Anderlecht heeft Anthony Vanden Borre (32) meegenomen naar Spanje om te testen of hij op korte termijn een basisplek (en een profcontract) verdient.

Het sportief management is alvast het papierwerk in orde aan het brengen. Anderlecht heeft op nieuwjaarsdag, via de FIFA, een aanvraag gedaan bij de Congolese voetbalbond om het Internationaal Transfercertificaat van Anthony Vanden Borre - diens laatste werkgever was het Congolese TP Mazembe in 2017 - in handen te krijgen. Een aansluiting bij de KBVB moet snel volgen, om VdB te kunnen opstellen in een officiële wedstrijd.

Voor wie er nog aan twijfelde: RSCA heeft de rechtsback allerminst meegepakt op stage naar Spanje uit medelijden. Dit is geen marketingstunt, wel een intense comeback-operatie, waarbij Anderlecht en Vanden Borre een goeie afloop - lees: een basisplek op korte termijn - oprecht realistisch achten. Bedoeling is om in San Pedro del Pinatar de terugkeer van de voormalige Rode Duivel definitief vorm te geven, om hem nadien eventueel een profcontract aan lage voorwaarden aan te bieden.

Intern waren er nochtans grote vraagtekens, toen de club in september aankondigde dat het Vanden Borre zou laten meetrainen met de U21. Weinigen die echt geloofden dat het enfant terrible weer voetballer kon worden, ondanks een bescheiden houding en bemoedigende fysieke en medische testen. Op zich was dat voorbehoud niet eens zo verwonderlijk. Per slot van rekening was Vanden Borre vaak een zorgenkind gebleken. Herinner u hoe hij op Zaventem riep dat hij een explosief zou laten ontploffen, de kleedkamer van paars-wit <<een bende janetten>> noemde en hij meer wel dan niet te dik was. Bovendien had hij niet meer op niveau gevoetbald sinds november 2016 bij Montpellier. Tarara dat zo iemand ineens een meerwaarde zou worden, klonk het.

Vercauteren is believer

Maar kijk: gisteren was VdB, geflankeerd voor Vincent Kompany en met brede glimlach, er wel bij op de luchthaven. Nu, het zou onterecht zijn om te zeggen dat hij dat ticket in de schoot geworpen kreeg. Voor zijn derde passage op Neerpede trainde Vanden Borre dagelijks met personal coaches - onder wie ex-ploegmaat en vriend Christian Wilhelmsson - en die lijn trok hij bij de U21 van coach Craig Bellamy door. De Brusselaar had een voorbeeldige mentaliteit, stond de jongeren bij en keek niet op een inspanning, zelfs niet op vrije dagen. Het is een ingesteldheid die Frank Vercauteren - eeuwige believer van Vanden Borre - deze week bevestigd wil zien. Lukt dat, ook al is het in zíjn geval altijd met twee woorden spreken, dan slaagt de rentree misschien toch.

Niet alleen voor Vanden Borre moet de Pinatar Arena het decor van een doorstart worden. Dat geldt eigenlijk voor gans Anderlecht, dat na de winterstop de jacht op de top zes wil inzetten. Het hoopt daarbij te rekenen op Samir Nasri en Zakaria Bakkali. Die twee waren langdurig geblesseerd, maar staan ver in hun revalidatie en stapten het vliegtuig op. Het valt af te wachten of ze zaterdag tegen het Schotse Livingston (aftrap om 18 uur) speelminuten kunnen maken. Anderlecht keert zondag terug naar België, één week later speelt het tegen Club Brugge.