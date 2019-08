Geen Michel Verschueren in Lotto Park na robbertje bekvechten tussen Vanden Stock en Coucke GVS/TLB

09 augustus 2019

21u12 2

Michel Verschueren is vanavond niet van de partij in het Lotto Park voor de match tussen Anderlecht en KV Mechelen. ‘Mister Michel’ is ontgoocheld over de uitspraken van Roger Vanden Stock aan het adres van Marc Coucke, zo meldt hij op de sociaalnetwerksite Twitter. “Marc heeft de club gered van een financiële ramp”, klinkt het.

Roger Vanden Stock haalde in een interview met De Morgen stevig uit naar Marc Coucke. “Zelfs mijn verleden is door hem afgepakt”, klinkt het onder meer. Coucke reageerde al snel geprikkeld via Twitter. “Beste RSCA-fans, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club van het land weer aanvallen”, schreef de huidige voorzitter van Anderlecht. “Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden.”

Mister Michel zal vanavond niet op de wedstrijd aanwezig zijn totaal ontgoocheld over de uitspraken van Roger VDS tegen Marc Coucke.Marc heeft de Club gered van een financiële ramp.🤙💜🤙. https://t.co/DPV5xdWQeM verschueren michel(@ verschuerenmic1) link

Sorry Roger Eddy Merkx, Paul van Himst ,Vader en Zoon Verschueren zijn nog steeds in de Club aanwezig.👍💜👍. verschueren michel(@ verschuerenmic1) link