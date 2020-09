Geen bijkomende besmettingen bij Anderlecht, Zulj en Wellenreuther testen wel opnieuw positief TLB

23 september 2020

12u13 4 Anderlecht Peter Zulj en Timon Wellenreuther hebben maandag opnieuw een positieve coronatest afgelegd bij Anderlecht. Zij blijven, net als Yari Verschaeren en enkele leden van de staf, in quarantaine. Dat is ook het geval voor B-kern-spelers Antonio Milic en James Lawrence. Als Michel Vlap donderdag opnieuw positief test, mag hij vrijdag wél weer aansluiten bij de groep.

Voorlopig komt de match van komende zondag tegen Eupen dus niet in het gedrang. Vanaf dat er zeven spelers uit de A-kern positief testen, kan een ploeg aan de Pro League vragen om een match uit te stellen. Maar voorlopig is dat voor Anderlecht niet aan de orde. RSCA meldde zonet dat Peter Zulj en Timon Wellenreuther maandag wél opnieuw een positieve coronatest hebben afgelegd, maar van nieuwe besmettingen maakt de recordkampioen geen gewag.

De Oostenrijker en de Duitser blijven dus nog in quarantaine. Dat geldt ook voor Antonio Milic en James Lawrence, die in de B-kern zitten. Ook Yari Verschaeren, die zaterdag positief testte, en enkele leden van de staf blijven in isolatie. Michel Vlap legde een negatieve test af, zo meldde zijn vader Jan op Twitter, maar de Nederlandse middenvelder traint nog niet met de groep. Volgens het protocol van de Pro League wordt Michel Vlap opnieuw getest op donderdag. Indien hij dan opnieuw negatieve test, sluit hij vrijdag aan bij de groep.

Peter Zulj en Timon Wellenreuther hebben opnieuw een positieve Coronatest afgelegd. Ze blijven in quarantaine.



Peter Zulj et Timon Wellenreuther ont de nouveau subi un test positif au Covid-19 et restent donc en quarantaine.



▶️ https://t.co/PjLOtVG9bF RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link