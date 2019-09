Geen al te positieve herinneringen: Anderlecht meer dan eens uitgeschakeld door een ‘kleintje’ in de beker MGO/DMM

25 september 2019

17u20 0 Anderlecht Het is van moeten voor paars-wit. Anderlecht kan het zich niet veroorloven om vanavond al te sneuvelen in de beker. Een sukkelend Anderlecht moet op een ongetwijfeld kolkend Kiel zien door te stoten. Alleen al om razernij bij de supporters te voorkomen. Dat het voor Anderlecht niet altijd makkelijk is gegaan tegen kleinere ploegen zagen we vorig jaar nog tegen Union. Een overzicht van de laatste vijf uitschakelingen tegen ploegen uit lagere reeksen.

1999-2000: Anderlecht - SV Ingelmunster (II) 1-4 (n.v.)

Koller, Radzinski, Baseggio en Zetterberg. Allemaal waren ze erbij toen Anderlecht in de zestiende finales thuis vernederd werd door Ingelmunster. Anderlecht maakte nochtans snel 1-0, maar Ingelmunster maakte in de slotminuten de gelijkmaker. In de verlengingen ging de tweedeklasser erop en erover. Michel Verschueren stormde woedend uit z’n loge bij 1-2. Na 120 minuten en onder een striemend fluitconcert vluchtte Anderlecht naar binnen. Ingelmunster triomfeerde.

2005-2006: Anderlecht - Verbroedering Geel (II) 0-0 (pen 5-6)

“Absolute schande”, was het verdict van onze krant na de uitschakeling door Verbroedering Geel. De ploeg stond op het moment van de zestiende finales laatste in tweede klasse. Geel hield Anderlecht op een 0-0 na negentig minuten. Ook in de verlengingen bleef het gelijk. In de strafschoppenreeks miste, de ondertussen overleden, Cheick Tioté uiteindelijk de beslissende strafschop. Geel won de reeks met 6-5 en stootte door.

2011-2012: Anderlecht - Rupel Boom (III) 1-2

“Beschamend”, titelde onze krant. Het bescheiden Rupel Boom gaf Anderlecht partij in de achtste finales. Anderlecht had z’n laatste tien wedstrijden gewonnen, en dus vond trainer Ariël Jacobs het wel kunnen om een B-ploeg op te stellen. Anderlecht zag al snel Ronald Vargas uitvallen en beet verder de tanden stuk op de derdeklasser. Rupel Boom, gesteund door 1.500 uitzinnige uitfans, kwam via een afgeweken vrije trap op voorsprong. In de tweede helft counterde Rupel Boom zich naar naar 0-2. Enkel de jonge Dennis Praet kon nog tegenscoren voor Anderlecht.

2013-2014: Westerlo (II) - Anderlecht 2-2 (pen 4-3)

In de achtste finales trok Anderlecht naar het Kuipje. Na negentig minuten stond het 2-2. Massimo Bruno had Anderlecht twee keer in de wedstrijd moeten houden. In de straschoppenreeks ging het voor paars-wit goed tot 3-3. Daarna misten de Serviërs Milivojevic en Mitrovic. Delirium voor Westerlo, dat dat jaar ook zou promoveren naar de hoogste klasse.

2018-2019: Anderlecht - Union Saint-Gilloise (1B) 0-3

Een match die nog vers in het geheugen ligt. Een mak Anderlecht werd in de zestiende finales thuis weggespeeld door een swingend Union. De verdediging van Anderlecht wist geen raad met snelle mannen Percy Tau en Youssouf Niakaté. Die laatste zorgde met een hattrick voor alle doelpunten. Donkere wolken boven het Astridpark. Union ging er uiteindelijk uit in de halve finale tegen latere winnaar KV Mechelen.

