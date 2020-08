Gaat Anderlecht jonge spits van Man City huren? TLB

15 augustus 2020

12u43 4 Anderlecht In nood kent men zijn vrienden. In zijn zoektocht naar een spits lijkt Anderlecht te zijn uitgekomen bij een aanvaller van... Man City. Het gaat om Lukas Nmecha, een 21-jarige Duitse jeugdinternational. Volgens de Britse krant ‘Daily Telegraph’ wil paars-wit de spits huren van de ex-club van Vincent Kompany.

Nmecha past perfect in het plaatje waar RSCA naar op zoek is. Hij is jong, gretig en vooral: geen dure optie. De in Duitsland geboren aanvaller werd opgeleid bij City en de voorbije jaren uitgeleend aan Preston, Wolfsburg en Middlesbrough. Zowel in Duitsland als bij de tweedeklasser kwam hij vorig seizoen niet tot scoren.

Het transferbudget waar sportdirecteur Peter Verbeke mee moet werken, is beperkt. Maar een spits is geen overbodige luxe, zeker omdat Kemar Roofe inmiddels naar Rangers trok. Verbeke gaf recent ook toe die mening te delen. Met Antoine Colassin en Landry Dimata heeft paars-wit nu twee opties voorin en ook aanwinst Percy Tau kan er uit de voeten. Een akkoord over de huur van Nmecha is er nog niet, maar de piste lijkt zeker een optie.