FT buitenland. Anderlecht mag Bosz en De Boer vergeten: Nederlanders tekenen respectievelijk bij Bayer Leverkusen en Atlanta United

23 december 2018

17u16

Bron: AD, ANP, Belga 3

Frank de Boer vervolgt trainersloopbaan bij Atlanta United

Frank de Boer gaat als trainer aan de slag in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De 48-jarige Nederlander ondertekende “een meerjarig contract” bij de Amerikaanse kampioen Atlanta United. De Boer, die ook genoemd werd bij RSC Anderlecht, volgt de Argentijn Gerardo Martino op. Bij de start van volgend seizoen in maart zal de nieuwe hoofdcoach van Atlanta voorgesteld worden.

De Boer moet de Amerikaanse kampioen naar nieuw succes leiden. Atlanta United werd in 2014 opgericht en debuteerde vorig jaar in de MLS. De club uit Georgia werd in zijn tweede seizoen meteen kampioen. Martino maakte al voor het begin van de play-offs bekend dat hij vertrekt. Naar verluidt wordt de oud-trainer van FC Barcelona bondscoach van Mexico.

De Boer was van eind 2010 tot de zomer van 2016 trainer van Ajax, waarmee hij vier keer op rij kampioen werd (2011, 2012, 2013 en 2014). De 112-voudige international van Oranje beleefde daarna twee mislukte avonturen in het buitenland. Zowel bij Internazionale als bij Crystal Palace werd hij al na een paar maanden ontslagen. De Boer hield het in Italië en Engeland respectievelijk slechts 85 en 77 dagen vol. Na zijn ontslag op 11 september vorig jaar bij Crystal Palace zat de voormalige verdediger van onder meer Ajax, FC Barcelona en Galatasaray zonder club.

“De stijl van de Boer past bij deze club. Hij staat voor aanvallend voetbal met hoge intensiteit. Zijn kwaliteiten om talenten te ontwikkelen en er spelers voor de A-kern van te maken, staan buiten kijf”, zei sportief directeur Carlos Bocanegra. “We hebben iemand gevonden die niet alleen aan alle criteria voldoet, maar er ook dezelfde voetbalfilosofie op nahoudt als onze club”, voegde voorzitter Darren Eales daaraan toe.

“De doelstelling van Atlanta om op lange termijn de beste te zijn, passen bij mijn persoonlijke ambitie. Ik wil graag voortbouwen op het huidige succes, om een stevige basis uit te bouwen aan de top van de MLS en ver daarbuiten”, aldus De Boer. “Ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van dit verhaal.”

Atlanta United speelt in een groot stadion dat plaats biedt aan ruim 70.000 toeschouwers. De bekendste naam in de selectie is de Amerikaanse doelman Brad Guzan, die jarenlang in Engeland speelde voor Aston Villa. Met de Venezolaanse spits Josef Martinez beschikt Atalanta United over de topschutter van de MLS. Martinez maakte afgelopen seizoen 35 doelpunten, waarvan vier in de play-offs.

Wolfsburg wint op het nippertje bij Augsburg

Wolfsburg heeft op de zeventiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-3 van Augsburg gewonnen. Koen Casteels stond onder de lat bij de bezoekers.

Josuha Guilavogui (33.) bracht Wolfsburg op voorsprong, de Braziliaan William (41.) breidde nog voor de pauze uit tot 0-2. In de tweede helft moest Casteels zich twee keer omdraaien. Zowel bij de treffer van Rani Khedira (49.) als bij die van Sergio Cordova (59.) viel hem echter weinig te verwijten. Lang leek een gelijkspel in de maak, maar Yannick Gerhardt (89.) zorgde helemaal in het slot voor de beslissing. Wolfsburg rukt door de overwinning op naar de vijfde plaats, Augsburg is vijftiende.

In de Duitse tweede klasse leed leider Hamburg een zeldzame nederlaag. Met Orel Mangala de hele wedstrijd in de ploeg, gingen de Hamburgers met 3-1 onderuit bij Holstein Kiel.

Valencia kruipt tegen rode lantaarn door het oog van de naald

Valencia heeft op de zeventiende speeldag in de Primera Division een nipte thuiszege geboekt tegen rode lantaarn Huesca (2-1). De partij leek lange tijd af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, maar in de slotseconden viel het winnende doelpunt alsnog. Michy Batshuayi maakte het slotkwartier vol voor Valencia.

Dani Parejo (25.) zette Valencia in het Estadio de Mestalla al vroeg op rozen, maar halverwege de tweede helft kwam Huesca via een penaltytreffer van Cucho (72.) langszij. Michy Batshuayi werd meteen daarop voor de leeuwen gegooid, voor het eerst in drie speeldagen. De Rode Duivel kopte bij zijn eerste baltoets maar net naast.

Huesca leek lange tijd op weg naar een onverhoopt punt in Valencia. David Ferreiro was zelfs dichtbij de driepunter, maar zijn vrije trap in de 90e minuut spatte uiteen op de dwarsligger. Met de moed der wanhoop koos Valencia vol voor de aanval en dat loonde. In de allerlaatste minuut zorgde Cristiano Piccini (90.+3) voor de verlossing: 2-1. De ‘vleermuizen’ rukken dankzij de eerste zege in vier competitieduels op naar de achtste plaats. Huesca blijft laatste.

In de Nederlandse Eredivisie dendert de Ajax-trein rustig voort. Ook FC Utrecht kon de Amsterdammers niet verrassen, het verloor in de Galgenwaard met 1-3. Ondanks de elfde competitiezege op rij moet Ajax (46 ptn) vrede nemen met de tweede plaats na PSV (48 ptn). Bij Utrecht kregen Cyriel Dessers en Othman Boussaid geen speelminuten. De ploeg van Dick Advocaat is met 28 punten vierde in de stand.

Pogba: Mourinho heeft me beter mens gemaakt

Paul Pogba koestert geen haatgevoelens jegens José Mourinho. De Franse sterspeler zat vaak op de bank bij Manchester United en mocht zelfs geen aanvoerder zijn van de Portugese coach, maar toch heeft Pogba de vorige week ontslagen trainer best hoog zitten.

“We hebben prijzen gewonnen met José en daar dank ik hem voor. Ook al was onze relatie soms moeizaam, hij heeft wel een beter mens van mij gemaakt”, zei de middenvelder.

Pogba mocht gisteren onder de nieuwe coach Ole Gunnar Solskjaer weer in de basis beginnen. Hij speelde verdienstelijk in de wedstrijd tegen Cardiff City, die Manchester United won met 5-1. “Het was een prima prestatie van het team en we zijn allemaal blij dat de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer zo goed is gegaan. Laten we het verleden laten rusten en op deze weg doorgaan, want het is niet de bedoeling dat we de volgende wedstrijd weer verliezen.”

Geen Bosz voor Anderlecht

Peter Bosz wordt niet de nieuwe coach van Anderlecht. De Nederlander verkiest een ander avontuur en keert terug naar de Bundesliga. Hij is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Bosz (55) start op 4 januari bij de huidige nummer 9 in Duitsland en volgt Heiko Herrlich op, die zojuist is ontslagen.

Leverkusen kiest voor een trainerswissel halverwege het seizoen vanwege de tegenvallende eerste seizoenshelft. “We staan te laag op de ranglijst en denken dat er meer uit de huidige spelersgroep valt te halen,’’ zei technisch directeur Simon Rolfes al voor de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC. Die werd met 3-1 gewonnen, maar zelfs vier zeges in de laatste vijf duels konden Herrlich niet meer redden. Tussen de spelersgroep en de oud-speler van Bayer klikte het al langer niet meer.



Bosz zat iets meer dan een jaar zonder werk na zijn ontslag vorig jaar bij Borussia Dortmund. Hij werd ook dit seizoen nog doorbetaald door de huidige koploper van de Bundesliga en nam de tijd zich te oriënteren op een volgende baan. Tal van clubs toonden de afgelopen tijd interesse, waaronder in de herfst ook al Leverkusen en recent ook Anderlecht, maar Bosz wilde sowieso wachten tot de winterstop om ergens in te stappen. De Duitse club hengelde ook in zijn Ajax-tijd naar Bosz, maar toen koos hij voor de aanbieding van Dortmund.



Bosz begint op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer 3 in de stand. Zijn derde wedstrijd is begin februari thuis tegen Bayern München. In de Europa League speelt Leverkusen in de eerste knock-outronde tegen het Russische Krasnodar.

Herzlich Willkommen bei #Bayer04, Peter Bosz!



