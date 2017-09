Frutos ondanks nakende komst Vanhaezebrouck: "Ik ben gelukkig" Niels Vleminckx

13u35 0 Photo News Anderlecht Het was een bizarre persconferentie. Nicolas Frutos wéét dat hij na zondag geen hoofdcoach van Anderlecht meer zal zijn, zegt dat ook met zoveel woorden, maar toch: "Ik ben gelukkig."

"We zitten in een lastige periode. Niet alleen voor mezelf, ook voor de spelers. De drie punten zijn levensbelangrijk." Zo begon Nicolas Frutos zijn persconferentie. Hij sprak over de wedstrijd tegen Standard, maar de belangrijkste vraag ging - uiteraard - over zijn toekomst. Verandert de nakende komst van Hein Vanhaezebrouck iets? "Het is wat het is. Het is een situatie die... Kijk, ik ben nog altijd gelukkig. Ik vind het formidabel dat ik hier ben. We hebben elf dagen zeer goed werk verricht - buitengewoon, vind ik zelfs. Ik ben gelukkig."



Zonder het uit te spreken, laat Frutos tussen de lijnen door verstaan dat Vanhaezebrouck wel degelijk de volgende trainer van Anderlecht wordt. "Ik heb nog geen contact met hem gehad. Maar hij is een supertrainer. Ik heb veel respect voor hem." Maar of hij assistent wordt? Een vaag antwoord volgde: "Het is niet aan mij om te beslissen of ik blijf als T1, als assistent. (...) Al zie ik mezelf niet meteen een andere ploeg coachen. Neen, dat niet. Ik ben nog altijd deel van Anderlecht. Maar dat zal ik ook nog steeds zeggen als ik hier twee, drie of vijf jaar weg ben."