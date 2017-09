Frutos niet verontrust over eigen toekomst: "Ben kalmer dan ooit" Bewerkt door GVS

23u57

Bron: Belga 0 Photo News Anderlecht "Een resultaat als dit komt hard aan", zo zei Nicolas Frutos na de 0-3-nederlaag van landskampioen Anderlecht tegen Celtic op de tweede speeldag in groep B van de Champions League.

"Dit is een enorme ontgoocheling", verklaarde de Argentijn, die zijn derde wedstrijd als coach ad interim afwerkte. "Er gingen zaken mis, anders verlies je niet. Toch moeten we hier lessen uit trekken. Ook na deze wedstrijd kan je positieve zaken onthouden. Ik bekijk altijd wat ik nog kan corrigeren. Als ik geen fouten maak, zou het betekenen dat ik geen vooruitgang meer boek."



In het eigen Constant Vanden Stockstadion gaven de Brusselaars, die lang met vijf verdedigers aantraden, een onzekere indruk. Frutos verdedigde zijn voorzichtige aanpak, met Leander Dendoncker als extra verdediger. "Het idee was om met vijf verdedigers te spelen, Chipciu en Appiah mochten naar voren trekken op de juiste momenten. Organisatorisch stond het op punt tot de blessure van Spajic. Maar cadeaus uitdelen op dit niveau, dat betaal je cash. In de tweede helft waren we dicht bij de 1-1, dan zou het een ander verhaal geweest zijn."



Vanhaezebrouck

Na de wanprestatie tegen Celtic is het vraagteken des te groter of Frutos T1 kan blijven, zeker nadat Hein Vanhaezebrouck en AA Gent eerder op de dag uit elkaar gingen. "Wat wil je dat ik doe? Het voetbal steekt nu eenmaal zo in elkaar. Ik kan alleen maar hard werken, de club is op de hoogte van mijn professionalisme."



Zondag speelt Anderlecht gastheer voor Standard, dat eveneens zijn competitiestart miste. "Of dat mijn laatste wedstrijd als hoofdcoach wordt? Ik leef mijn leven alsof elke dag de laatste is. Het zou me niet verontrusten mocht Standard mijn laatste match als coach zijn. Ik ben kalmer dan ooit. We hebben drie wedstrijden in negen dagen afgewerkt en hebben veel wijzigingen doorgevoerd. Het is moeilijk om in die periode hetzelfde te realiseren als in pakweg tien weken. Anderlecht is mijn thuis. Zondag gaan we er alles aan doen om die grote affiche te winnen."

Photo News

Lees ook Anderlecht beleeft pijnlijke avond en schiet zichzelf driemaal in de voet tegen Celtic

Brendan Rodgers zag een "fantastische teamprestatie"

"Met dit resultaat mogen we heel blij zijn", zei de trainer van Celtic. "Dit was een fantastische teamprestatie. We begonnen met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Het eerste doelpunt kwam tot stand na een fantastische actie. Van dan af aan waren we offensief dreigend. Onze defensieve filosofie kwam vanavond goed tot uiting, met agressief en compact spel. De concentratie en de fitheid waren top. Het pleziert me ook dat we scoren door hoog druk te zetten. Een clean sheet op dit niveau is een prestatie. Mijn spelers verdienen applaus. We hebben veel vooruitgang geboekt in de voorbije twaalf maanden. Het is goed dat we dit hebben kunnen tonen tegen Anderlecht, een club die een enorme geschiedenis heeft."



Celtic zette een punt achter een reeks van 16 Europese groepswedstrijden zonder zege. In een groep met verder Paris Saint-Germain en Bayern München is de uitzege tegen Anderlecht een opsteker in de strijd om de derde plaats. "Die derde stek is nog niet binnen", temperde Rodgers. "Er is nog een lange weg te gaan. Paris Saint-Germain won vanavond met 3-0 van Bayern, wij verloren met 0-5 van PSG. Dat betekent dat we op de eerste speeldag nog zo slecht niet waren", besloot de Celtic-coach met een kwinkslag.



REUTERS