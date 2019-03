Fred Rutten zet Par Zetterberg op zijn plaats voor interview Stephan Keygnaert

11 maart 2019

Fred Rutten maakte tijdens zijn persconferentie duidelijk dat hij niet opgezet was met de woorden van Pär Zetterberg in het interview met deze krant dat zaterdag verscheen. Daarin vertelde Zetterberg dat “eens een lange bal trappen” en “wat meer met het hoofd omhoog lopen” de werkpuntjes zijn voor Yari Verschaeren, die voorts door Zetterberg in datzelfde interview onder alle mogelijke lof werd beladen.

Rutten zag het anders: “Ik vind helemaal niét dat Yari meer de lange bal moet hanteren. Ik begrijp niet dat iemand van de club zoiets in de media brengt. Zetterberg mag een mening hebben, maar hij moet tegenover de buitenwereld zwijgen. Het is ongepast om langs deze weg spelers raad te geven, en al zeker aan een toptalent. Dat soort voetballers vindt uit zichzelf wel de weg naar de top.”

De bestuurstop - Michael Verschueren en voorzitter Marc Coucke - zag daarentegen helemaal geen graten in het interview van Zetterberg.